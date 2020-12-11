За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 103 человека

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 12 837 случаев новой коронавирусной инфекции, 10 099 человек выздоровели, 162 человека умерли , 2 576 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 979 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Дома лечатся 1 597 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 153 случая инфицирования коронавирусом. Почти половина из них 64 в Липецке. На втором месте Елец — 24 заболевших, на третьем Воловский район — 13 человек. В Краснинском районе — 8, в Лебедянском районе — 7, в Чаплыгинском районе — 6, в Усманском и Грязинском районах — по 5 заболевших, в Измалковском и Становлянском районах — по 4, в Елецком и Липецком районах — по 3, в Долгоруковском районе — 2, в Добринском, Добровском, Задонском, Лев-Толстовском и Тербунском районах — по одному заболевшему.