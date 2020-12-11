Спустя 9 дней после ДТП пешеход умер в больнице

Водителю дали 2,5 года условно.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор по ДТП, которое произошло ещё 4 июня 2019 года.



Как рассказала GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва, 4 июня 2019 года в Липецке на улице Гагарина в период времени с 15.45 до 16.15 минут 56-летний водитель «ЗАЗ-Шанс» на пешеходном переходе на красный сигнал светофора для водителей сбил 46-летнего мужчину, возвращавшегося с работы. Сразу после аварии водитель посадил потерпевшего к себе в автомобиль, где тот дожидался приезда «Скорой помощи». Пешеход был доставлен в больницу с множеством травм, где спустя 9 дней скончался. Но все эти дни водитель и его семья навещали больного, помогали ему, как могли, приносили ему гостинцы и продукты.



Разбирательство по этому делу длилось больше года. Допрашивались свидетели и эксперты. Водитель признал свою вину частично: он уверял, что ехал в машине с женой и дочерью на зелёный сигнал светофора. Но свидетели происшествия утверждали, что именно пешеход переходил дорогу на зелёный.



Медики назвали причиной смерти потерпевшего «тромбоэмболия легочных артерий, посттравматический тромбофлебит глубоких вен правой нижней конечности, обусловленный тупой травмой таза». Врачи пришли к выводу, что все эти диагнозы стали следствием травмы, полученной в ДТП.



При вынесении приговора учитывались смягчающие обстоятельства: то, что водитель был ранее не судим. У него на иждивении пожилая мать, а ещё у мужчины – множество званий, грамот и сплошь положительные характеристики. Например, он почётный донор России.



Водитель был признан виновным по ст. 264 ч. З УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права вождения на 2 года.