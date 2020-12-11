НЛМК Live

сегодня, 11:33

Проект Группы НЛМК по продвижению здорового образа жизни стал победителем общероссийского конкурса

173
#ЗОЖ
Проект Группы НЛМК по продвижению здорового образа жизни стал победителем общероссийского конкурса

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, стала победителем конкурса корпоративных проектов XIII форума «People Investor 2020: ESG — для всех!» в номинации «Здоровый образ жизни». 

«Жюри отметило комплексный подход и эффективность проекта НЛМК «Здоровый выбор», который помогает развивать в компании культуру здорового образа жизни. Первый цикл проекта затронул 600 сотрудников», - сообщили в пресс-службе Новолипецкого комбината. 

Конкурс People Investor проводится Ассоциацией менеджеров с 2008 года. Он нацелен на выявление и распространение лучших практик социально ответственного ведения бизнеса и повышения конкурентоспособности российских компаний.
173
#ЗОЖ

Еще в рубрике

НЛМК передал в липецкие клиники новые партии востребованных медикаментов
#благотворительность
НЛМК передал в липецкие клиники новые партии востребованных медикаментов

вчера, 11:50

НЛМК Live
На НЛМК соревновались лучшие разливщики стали
#конкурс
На НЛМК соревновались лучшие разливщики стали

09.12.2020 12:37

НЛМК Live
НЛМК поздравит детей региона с новогодними праздниками
#Новый год #подарки
НЛМК поздравит детей региона с новогодними праздниками

07.12.2020 10:37

НЛМК Live
Проект НЛМК по повышению энергоэффективности стал победителем отраслевого конкурса
#энергоэффективность
Проект НЛМК по повышению энергоэффективности стал победителем отраслевого конкурса

04.12.2020 10:47

НЛМК Live
Волонтеры «Стального дерева» стали победителями конкурса за лучший экологический проект
#экология #Стальное дерево
Волонтеры «Стального дерева» стали победителями конкурса за лучший экологический проект

03.12.2020 12:06

НЛМК Live
Группа НЛМК приняла участие в первой Российско-европейской конференции по климату
#экология
Группа НЛМК приняла участие в первой Российско-европейской конференции по климату

02.12.2020 13:39

НЛМК Live