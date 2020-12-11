Проект Группы НЛМК по продвижению здорового образа жизни стал победителем общероссийского конкурса

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, стала победителем конкурса корпоративных проектов XIII форума «People Investor 2020: ESG — для всех!» в номинации «Здоровый образ жизни».

«Жюри отметило комплексный подход и эффективность проекта НЛМК «Здоровый выбор», который помогает развивать в компании культуру здорового образа жизни. Первый цикл проекта затронул 600 сотрудников», - сообщили в пресс-службе Новолипецкого комбината.



Конкурс People Investor проводится Ассоциацией менеджеров с 2008 года. Он нацелен на выявление и распространение лучших практик социально ответственного ведения бизнеса и повышения конкурентоспособности российских компаний.

