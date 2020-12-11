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Пожарные сняли с дерева замерзающего енота
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Необычная спасательная операция прошла в Москве. Зверек сидел на ветке два дня.
Московские пожарные спасли замерзшего енота, просидевшего на дереве два дня, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Жители поселка Северный заметили сидящего на дереве на высоте третьего этажа енота. Сначала они своими силами попытались снять животное, но не смогли. Тогда вызвали на помощь спасателей.
В это время с выезда возвращались пожарные 34-й пожарно-спасательной части, пишут «Известия». Спасатели заметили скопление людей. Чтобы снять зверя, пожарные установили трехколенную лестницу. Местные жители рассказали спасателям, что животное просидело на дереве почти двое суток, сильно замерзло и было напугано — енот не оказал сопротивления, когда его пытались снять с дерева.
- Животное просидело на дереве почти двое суток, сильно замерзло и было напугано, видимо поэтому особого сопротивления и не оказывал. Мы попытались приблизиться к нему, но он находился достаточно далеко, поэтому было принято решение растянуть под деревом сетку и с помощью специального оборудования столкнуть животное вниз, - цитирует главк пожарных 34 пожарно-спасательной части.
В итоге енот зацепился за палку и был успешно спущен на землю. Оказавшись на земле, енот сразу же бросился на утек.
В это время с выезда возвращались пожарные 34-й пожарно-спасательной части, пишут «Известия». Спасатели заметили скопление людей. Чтобы снять зверя, пожарные установили трехколенную лестницу. Местные жители рассказали спасателям, что животное просидело на дереве почти двое суток, сильно замерзло и было напугано — енот не оказал сопротивления, когда его пытались снять с дерева.
- Животное просидело на дереве почти двое суток, сильно замерзло и было напугано, видимо поэтому особого сопротивления и не оказывал. Мы попытались приблизиться к нему, но он находился достаточно далеко, поэтому было принято решение растянуть под деревом сетку и с помощью специального оборудования столкнуть животное вниз, - цитирует главк пожарных 34 пожарно-спасательной части.
В итоге енот зацепился за палку и был успешно спущен на землю. Оказавшись на земле, енот сразу же бросился на утек.
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