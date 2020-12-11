Коронавирус

сегодня, 11:05

За сутки в Липецкой области подтверждены. 153 случая коронавирусной инфекции, четыре человека от COVID-19 умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены. 153 случая коронавирусной инфекции, четыре человека от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 148 случаев новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 153 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 четыре человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 12 837 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 10 099человек, умерли — 162 человека.

За минувшие сутки в России подтверждены 28 585 случаев коронавирусной инфекции, 613 человек умерли, 26 171 человек выздоровел.

С начала эпидемии в России выявлены 2 597 711 случаев коронавирусной инфекции, 2 059 840 человек выздоровели, 45 893 человека от COVID-19 умерли.
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#коронавирус
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