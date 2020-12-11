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Налоговый вычет за ипотеку станет получить еще проще

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#ипотека #налоговый вычет
Налоговый вычет за ипотеку станет получить еще проще

Кабинет министров России упростит получение налогового вычета за покупку квартиры в ипотеку.

Правительство РФ упростит процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь для получения права на имущественный вычет потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика и оно будет сформировано автоматически. Проверка данных будет занимать значительно меньше времени и при минимальных усилиях заявителя, отмечает «Интерфакс».

Законопроект касается вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, уточняет ТАСС. Сейчас российский налоговый резидент может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов только после подачи налоговой декларации по НДФЛ с подтверждающими право на вычеты документами.

В апреле была запущена программа льготной ипотеки. Она предусматривает выдачу займов на жилье в новостройках под 6,5%. После запуска программы в России был установлен рекордный рост выдачи ипотечных кредитов, напоминает «Коммерсант».
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#ипотека #налоговый вычет

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