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Apple будет продавать AirPods Max за 63 тысячи рублей

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#наушники
Apple будет продавать AirPods Max за 63 тысячи рублей

Беспроводные полноразмерные наушники поступят в продажу 15 декабря. В России их уже раскупили на стадии предзаказа.

Представленные накануне первые полноразмерные Apple AirPods уже стали дефицитным товаром. Россиянам, которые захотят оформить их покупку на официальном сайте компании, придется ждать несколько месяцев, пишет РИА Новости.

Новый аудиогаджет от Apple предлагается в России за 62 990 рублей, но даже готовым заплатить немалые деньги, придется подождать. Так, оформив покупку сейчас, российскому потребителю AirPods Max будут доставлены не раньше конца марта. На американском рынке их стоимость составит 549 долларов.

Разработчики оснастили новые наушники адаптивным эквалайзером и функцией пространственного аудио. Они получили технологию активного подавления шумов и мощный аккумулятор. Работы AirPods Max хватает на 20 часов в режиме прослушивания музыки и разговоров по телефону. В качестве бонуса покупатели получат мягкий чехол. Наушники доступны в цветах «серый космос», серебристый, зеленый, «голубое небо» и розовый, уточняет ТАСС.
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#наушники

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