В России

15 минут назад

В России хотят заморозить цены на масло и сахар

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#цена #масло #сахар
В России хотят заморозить цены на масло и сахар

Правительство обсуждает предельную стоимость этих продуктов.

Власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно. Об этом сообщили источники РИА Новости. Представителей отраслей и торговых сетей также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм. Соглашения с бизнесом чиновники хотят заключить на «добровольно-принудительных» началах.

Накануне Мишустин подверг критике действия министерств, не отреагировавших должным образом на рост цен на отдельные продукты. Он поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования ситуации с ростом цен на продукты питания.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в среду потребовал не допустить ситуаций, когда жителям страны не хватает денег на продукты. Рост стоимости продуктов он связал в том числе с попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру и поручил своевременно реагировать на негативную динамику, напоминает ТАСС.

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#цена #масло #сахар

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