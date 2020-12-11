Общество

17 минут назад

Два автомобиля липчан через 60 дней станут собственностью города

3 333
#транспорт #автомобиль
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Два автомобиля липчан через 60 дней станут собственностью города

Сейчас ищут их хозяев.

Как сообщает управление Советским округом Липецка, от дома № 24 по улице 9 микрорайон и от дома №8/3 по ул. Ударников на специально отведенную территорию принудительно перемещены разукомплектованные транспортные средства.

- Данное мероприятие осуществляется в соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 27.06.2017 №445 «О Порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации разукомплектованных транспортных средств на территории города Липецка», - отмечают в управлении Советским округом. - Вывезенные разукомплектованные транспортные средства проведут 60 дней на специально отведенной территории, после чего перейдут в собственность города и будут утилизированы.

Место временного хранения автомобилей – г. Липецк, ул. Базарная, д. 3б. По вопросу их возврата необходимо обращаться в департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка по тел. 23-93-47.

Фото - vk.com
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#транспорт #автомобиль
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Комментарии (4)

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Возможно

3 минуты назад
Судя по фото,Жигуль-2107 явно был угнан и разбит малолетками.
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Липчанин

4 минуты назад
А что проверить регистрацию по номеру кузова, двигателя ума не хватает
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Алькаш

7 минут назад
Это они так и до моей ласточки доберутся?
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