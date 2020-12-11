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18 минут назад

Рамзан Кадыров и его окружение попали под санкции США

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#санкции #Кадыров #права человека
Рамзан Кадыров и его окружение попали под санкции США

Главу Чечни считают виновным в нарушении прав человека.

Власти США ввели новые санкции против российских граждан и организаций по "акту Магнитского", пишет РИА Новости. В список попали: замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев, российский гражданин Зияд Сабсаби. Как заявили в американском Минфине, все они "связаны с Рамзаном Кадыровым". Кроме того, санкции распространяются на "представителя Кадырова в Европе" Тимура Дугазаева (гражданин Германии), тренера лошадей, гражданина ОАЭ Сатиша Сиимара — за "материальную и технологическую помощь" главе Чечни.

В своем телеграм-канале глава Чечни пишет, что санкции не пугают ни его, ни других чеченцев, отмечает «Эхо Москвы». Кадыров назвал новые санкции США абсурдными и позорными. Он также заявил, что они не влияют на развитие республики. Кадыров напомнил, что США не вводили санкции против семьи международного террориста Усамы бен Ладена.

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#санкции #Кадыров #права человека

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