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26 минут назад
По версии Time человеком года стали двое американцев
Издание наградило званием Джо Байдена и Камалу Харрис.
Джо Байден и Камала Харрис, избранные, по предварительным данным, президентом и вице-президентом США, названы "Человеком года — 2020" по версии журнала Time, сообщает РИА Новости.
- Выбор "Человека года" редко бывает легким, а в этом году был намного сложнее, чем в большинстве предыдущих. (...) Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий поворотный момент на многих фронтах. Джо Байден и Камала Харрис - это две персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента, - говорится в статье главного редактора журнала Эдварда Фельсенталя.
Байден и Харрис выразили благодарность, заявив, что решение редакции журнала стало для них честью, пишет ТАСС. Присуждение звания в этом году из-за пандемии проходило в дистанционном формате. Представление претендентов, оглашение победителей и их выступления были заранее записаны на видео.
В этом году, пишет «Интерфакс», в списке претендентов на звание было всего четыре кандидата - Джо Байден, президент США Дональд Трамп, главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, борющимися с COVID-19, и "Движение за расовую справедливость", организованное после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
- Выбор "Человека года" редко бывает легким, а в этом году был намного сложнее, чем в большинстве предыдущих. (...) Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий поворотный момент на многих фронтах. Джо Байден и Камала Харрис - это две персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента, - говорится в статье главного редактора журнала Эдварда Фельсенталя.
Байден и Харрис выразили благодарность, заявив, что решение редакции журнала стало для них честью, пишет ТАСС. Присуждение звания в этом году из-за пандемии проходило в дистанционном формате. Представление претендентов, оглашение победителей и их выступления были заранее записаны на видео.
В этом году, пишет «Интерфакс», в списке претендентов на звание было всего четыре кандидата - Джо Байден, президент США Дональд Трамп, главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, борющимися с COVID-19, и "Движение за расовую справедливость", организованное после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.