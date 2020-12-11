В России
30 минут назад
Ношение маски в мороз — мнение врачей
Медики считают, что маску нужно носить только в местах скопления людей. Постоянно держать ее на лице не стоит.
Маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается, сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.
- Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это? Маску надо снять. Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего «инструктажа» по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить, — пояснила Белова.
89% россиян поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, напоминает «Российская газета». Против выступает каждый десятый опрошенный. Кроме того, 87% россиян в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране готовы также соблюдать в общественных местах социальную дистанцию.
- Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это? Маску надо снять. Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего «инструктажа» по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить, — пояснила Белова.
89% россиян поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, напоминает «Российская газета». Против выступает каждый десятый опрошенный. Кроме того, 87% россиян в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране готовы также соблюдать в общественных местах социальную дистанцию.