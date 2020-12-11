Здоровье

56 минут назад

На «горячую линию» по тестам на коронавирус поступило около 600 звонков

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#коронавирус #ПЦР #тест
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На «горячую линию» по тестам на коронавирус поступило около 600 звонков

В Роспотребнадзоре говорят, что проблема с задержкой результатов тестов практически снята.

В Липецкой области продолжается работа «горячей линии» по вопросам тестирования на коронавирусную инфекцию. В Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области организована работа «горячей линии» по телефону 8(4742)30-88-13. Звонки принимают с 21 ноября ежедневно с 9.00 до 16.00. Специалисты консультируют граждан по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.

Как сообщили GOROD48 в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, всего на «горячую линию» поступило около 600 звонков.

- В последнее время количество звонков резко уменьшилось, - отметили в Роспотребнадзоре. - Практически всем обратившимся мы нашли анализы, и только нескольким пришлось пересдать тесты. Но таких около 5 человек. Липчанам очень понравилась работа «горячей линии»: сейчас пошли звонки практически сразу по истечение положенных 48 часов, а по тестам, сданным до 21 ноября, поступали жалобы на ожидание результатов по 10-12 дней. Теперь проблема практически снята. В Липецке она вообще не стоит, есть небольшие задержки результатов тестов на коронавирус по районам области, причём, как правило, они поступают по заборам биоматериалов, которые проходят в пятницу, когда возникают небольшие задержки по времени доставки биоматериалов в лаборатории в Липецк. Только вчера на горячую линию поступил 21 звонок - почти все результаты мы сразу нашли, и только по двум обратившимся тесты были ещё в работе.

В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас максимальное время ожидания результатов тестов на коронавирус в Липецкой области составляет трое суток - то есть всего на сутки больше, чем положенные 48 часов. Но вряд ли это можно назвать задержкой - ранее в территориальном Росздравнадзоре комментировали, что ещё сутки даётся на транспортировку анализов от пациента в поликлинику и из поликлиники в лабораторию, а 48 часов - это установленный срок как раз для лабораторий, то есть фактически проблема с задержкой результатов тестов уже решена. Но пока есть звонки, «горячая линия» продолжит работу.

3 394
#коронавирус #ПЦР #тест
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Комментарии (3)

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Игорь

12 минут назад
Да он уже закончился...
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Милая Оксана

27 минут назад
Старшему, надо звонить, 17 го, прямая линия!
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Липчанин

33 минуты назад
И что от этого изменилось, стали быстрее реагировать?
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