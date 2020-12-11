В России
48 минут назад
42% россиян думают о переезде из малых городов
Желающие переехать хотят получить более качественное образование и новую работу.
Число россиян, готовых к переезду внутри страны, выросло. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщает РБК.
Если в 2016 году только 28% опрошенных жителей России задумывались над переездом в другие регионы, то спустя четыре года эта доля выросла до 42%. Аналитики из ВШЭ отмечают, что за последнее время выросло число факторов, которые подталкивают россиян к переезду. Главной мотивацией по-прежнему остается поиск лучшей работы. В целом по стране найти новую работу в другом регионе намерены 28% против 18% респондентов в 2016 году.
Самым привлекательным российским городом для тех, кто хочет найти другую работу, является Москва. 60% опрошенных считают, что в столице достойно трудоустроиться проще, чем где-либо еще в России. 71% респондентов уверен, что в Москве можно получить хорошее образование. 87% россиян считают, что нормальное образование у себя на малой родине получить невозможно.
По данным опроса, число россиян, которые довольны местом своего жительства, резко сократилось. В 2016 году 43% респондентов все устраивало. Через четыре года таких людей оказался лишь 21%.
Если в 2016 году только 28% опрошенных жителей России задумывались над переездом в другие регионы, то спустя четыре года эта доля выросла до 42%. Аналитики из ВШЭ отмечают, что за последнее время выросло число факторов, которые подталкивают россиян к переезду. Главной мотивацией по-прежнему остается поиск лучшей работы. В целом по стране найти новую работу в другом регионе намерены 28% против 18% респондентов в 2016 году.
Самым привлекательным российским городом для тех, кто хочет найти другую работу, является Москва. 60% опрошенных считают, что в столице достойно трудоустроиться проще, чем где-либо еще в России. 71% респондентов уверен, что в Москве можно получить хорошее образование. 87% россиян считают, что нормальное образование у себя на малой родине получить невозможно.
По данным опроса, число россиян, которые довольны местом своего жительства, резко сократилось. В 2016 году 43% респондентов все устраивало. Через четыре года таких людей оказался лишь 21%.