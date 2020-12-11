В России
54 минуты назад
В России ожидают роста цен на жилье
Минстрой сделал прогноз на 2021 год.
Минстрой определил среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году. По расчетам ведомства, она составит 49,17 тыс. рублей. Об этом сказано в проекте приказа Минстроя, пишут «Известия». Больше всего жилье подорожает в Москве и регионах Дальнего Востока, следует из документа. Снизятся цены только одном субъекте России: Бурятии. Застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем рассчитывает Минстрой.
Цена квадратного метра в среднем по стране будет на 539 руб. больше, чем во втором полугодии 2020 года, следует из расчетов ведомства. Рыночную стоимость жилья определили для каждого из 85 субъектов страны. Больше всего недвижимость подорожает в Москве, Амурской и Сахалинской областях, а также Приморском и Хабаровском краях - от 8 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб. В Якутии и Ленинградской области цены поднимутся в пределах 4 тыс. руб., сообщает газета. В части субъектов стоимость квадратного метра увеличится на 2-3 тыс. руб. В их числе Санкт-Петербург, Севастополь, ЯНАО, Удмуртия и др. В Московской, Кировской, Новосибирской, Псковской и других областях стоимость квадратного метра жилья может вырасти до 2 тыс. руб., пишут "Известия". Еще в 34 субъектах, среди которых Крым, Мордовия, Тыва и др., цены на недвижимость останутся на прежнем уровне.
Дешевле всего, по расчетам Минстроя, жилье будет стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тыс. рублей.
Застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем по оценкам Минстроя. По их расчетам, подорожание квадратного метра в новостройках будет выше инфляции и составит 12%, а в Москве дойдет до 20%. Специалисты объясняют такой прогноз повышенным спросом из-за льготой ипотеки под 6,5% и девальвацией рубля.
Цена квадратного метра в среднем по стране будет на 539 руб. больше, чем во втором полугодии 2020 года, следует из расчетов ведомства. Рыночную стоимость жилья определили для каждого из 85 субъектов страны. Больше всего недвижимость подорожает в Москве, Амурской и Сахалинской областях, а также Приморском и Хабаровском краях - от 8 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб. В Якутии и Ленинградской области цены поднимутся в пределах 4 тыс. руб., сообщает газета. В части субъектов стоимость квадратного метра увеличится на 2-3 тыс. руб. В их числе Санкт-Петербург, Севастополь, ЯНАО, Удмуртия и др. В Московской, Кировской, Новосибирской, Псковской и других областях стоимость квадратного метра жилья может вырасти до 2 тыс. руб., пишут "Известия". Еще в 34 субъектах, среди которых Крым, Мордовия, Тыва и др., цены на недвижимость останутся на прежнем уровне.
Дешевле всего, по расчетам Минстроя, жилье будет стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тыс. рублей.
Застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем по оценкам Минстроя. По их расчетам, подорожание квадратного метра в новостройках будет выше инфляции и составит 12%, а в Москве дойдет до 20%. Специалисты объясняют такой прогноз повышенным спросом из-за льготой ипотеки под 6,5% и девальвацией рубля.