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Липчане выберут лучших Деда Мороза и Снегурочку

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#конкурс #новый год
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Липчане выберут лучших Деда Мороза и Снегурочку

Всех, кто хочет получить это звание, приглашают в предновогодний марафон.

«Дом культуры «Матыра» приглашает всех желающих, вне зависимости от возраста, принять участие в предновогоднем марафоне на звание лучших Деда Мороза и Снегурочку. Самую талантливую пару выберут с помощью онлайн-голосования.

- Конец декабря – самое интересное и веселое время. Все готовятся к Новому году, ведь этот праздник отмечает вся страна, каждая семья, каждый взрослый и каждый ребенок. Это самый любимый праздник – праздник надежд. И главные герои любого Нового года, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка, - рассказывают о своем проекте организаторы. - В нашем марафоне могут принять участие все желающие, которые любят удивлять, дарить праздник другим, уверенные в своих артистических и организаторских способностях, все, кто верит в чудеса и способен подарить сказку. Участники марафона, Дед Мороз со Снегурочкой, должны быть представлены в паре, костюмы обязательны. Они могут быть не только «классическими», но и стилизованными, приветствуется оригинальность костюмов. Приветствуется группа поддержки в костюмах новогодних сказочных персонажей.

Участники марафона должны подготовить визитные карточки, праздничное поздравление и игровую программу. Ролики принимают до 25 декабря 2020 года на почту dkmatyra@yandex.ru. Общая продолжительность записи от одной пары — не более 10 минут. Сначала все заявки просмотрят организаторы. Если они соответствуют критериям отбора, то ролики попадут на зрительское голосование. Оно будет идти с 1 января по 5января. По итогам онлайн-голосования определяются победители «Дед Мороз и Снегурочка – 2021».

Все участники марафона будут награждены благодарственными письмами за участие, а так же специальными дипломами. Имена победителей марафона планируют назвать 13 января 2021 года.
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#конкурс #новый год
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Комментарии (1)

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Алькаш

23 минуты назад
Пю за самих зажигалистых! Хэппи Нью Еаррр!
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