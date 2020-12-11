Общество
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«Студента года – 2020» наградят в январе
Липецкий студент победил в Российской национальной премии «Студент года – 2020».
Липецкий студент Александр Александров победил в Российской национальной премии «Студент года – 2020». Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Премия проходила в два тура: отборочный - на региональном уровне и финальный среди всех областей страны. Первое место в номинации «Председатель совета обучающихся года» занял студент 3 курса Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий Александр Александров.
Испытание включало в себя: презентацию о себе и своей деятельности, тестирование на знание событий о Великой Отечественной войне, собеседование с экспертами и дебаты на тему: «Дистанционное обучение в системе профессионального образования».
Церемония награждения состоится в январе 2021 года.
Фото - vk.com
Премия проходила в два тура: отборочный - на региональном уровне и финальный среди всех областей страны. Первое место в номинации «Председатель совета обучающихся года» занял студент 3 курса Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий Александр Александров.
Испытание включало в себя: презентацию о себе и своей деятельности, тестирование на знание событий о Великой Отечественной войне, собеседование с экспертами и дебаты на тему: «Дистанционное обучение в системе профессионального образования».
Церемония награждения состоится в январе 2021 года.
Фото - vk.com
Он чем-то