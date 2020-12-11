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«Студента года – 2020» наградят в январе

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#студент
«Студента года – 2020» наградят в январе

Липецкий студент победил в Российской национальной премии «Студент года – 2020».

Липецкий студент Александр Александров победил в Российской национальной премии «Студент года – 2020». Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Премия проходила в два тура: отборочный - на региональном уровне и финальный среди всех областей страны. Первое место в номинации «Председатель совета обучающихся года» занял студент 3 курса Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий Александр Александров.

Испытание включало в себя: презентацию о себе и своей деятельности, тестирование на знание событий о Великой Отечественной войне, собеседование с экспертами и дебаты на тему: «Дистанционное обучение в системе профессионального образования».

Церемония награждения состоится в январе 2021 года.

Фото - vk.com


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#студент

Комментарии (1)

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Он чем-то

57 минут назад
Похож на депутата.
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