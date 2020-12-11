Общество

12 минут назад

Детям подарили живые ёлки

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#Новый год #ёлка
Детям подарили живые ёлки

Ежегодно лесники радуют подшефных воспитанников зелеными красавицами.

Как сообщает Управление лесного хозяйства Липецкой области, сотрудники Липецкого городского лесничества подарили воспитанникам школы-интерната посёлка Дачный живые новогодние ёлки для украшения актового зала и холла интерната.

- Ежегодно лесники радуют подшефных воспитанников зелеными красавицами, - отмечают в управлении. - В Новый год принято дарить радость! Дети накануне праздника ждут новогоднего чуда и подарки, а Новый год без елки – это не праздник.
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#Новый год #ёлка

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