Детям подарили живые ёлки

Ежегодно лесники радуют подшефных воспитанников зелеными красавицами.

Как сообщает Управление лесного хозяйства Липецкой области, сотрудники Липецкого городского лесничества подарили воспитанникам школы-интерната посёлка Дачный живые новогодние ёлки для украшения актового зала и холла интерната.



- Ежегодно лесники радуют подшефных воспитанников зелеными красавицами, - отмечают в управлении. - В Новый год принято дарить радость! Дети накануне праздника ждут новогоднего чуда и подарки, а Новый год без елки – это не праздник.