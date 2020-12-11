Друг пьяного водителя сделал его жену виновницей ДТП

Мужчина ответил перед законом за дачу ложных показаний.

Судья Чаплыгинского районного суда определила наказание мужчине, обвиненному по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Его друг сел за руль пьяным, попал в аварию, а чтобы уйти от ответственности подсудимый дал ложные показания, выставив виновницей ДТП супругу приятеля.



Как указано в материалах суда, авария произошла ночью 20 января 2019 года возле кафе «Айриш» в Чаплыгине. Приятель подсудимого, ранее уже попадавшийся на пьяной езде, снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На своем «Фольксваген Пассате» пьяный водитель врезался в «Ладу Весту». Подсудимый в ходе следствия хотел выгородить своего приятеля. Он дал заведомо ложные показания, рассказав следователю, что за рулем машины была супруга друга. Аналогичные показания мужчина дал и в суде, где разбирали дело о ДТП. Но правда все же вскрылась. Следствие установило и суд признал, что за рулем иномарки в момент аварии сидел пьяный мужчина. Его приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили водительских прав на 1,5 года.



После вынесения приговора, приятель виновника ДТП признался, что хотел выгородит своего друга и солгал суду и следствию. Мужчина раскаялся, пожертвовал деньги благотворительному фонду «Подари жизнь», а также извинился перед прокурором Чаплыгинского района и председателем Чаплыгинского районного суда. Следствие ходатайствовало о назначении мужчине меры уголовно-правового характера, судебного штрафа.



Суд учел мнение сторон дела и прекратил уголовное дело. Оценивая доход мужчины, который за последние за 10 месяцев заработал на железной дороге более 744 тысяч рублей, суд определил размер штрафа. Лжецу придется заплатить 10 000 рублей штрафа.