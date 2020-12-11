В Ельце объявили новогодний фото-марафон

Участникам новогодней акции подготовили интересный квест.

19 декабря в Ельце стартует фото-марафон «С любовью из сказки». Его участникам приготовили новогодний квест. Ельчанам нужно будет найти на территории города 15 поздравительных открыток.



- Сказочные герои спрятали в городе открытки с новогодними пожеланиями. Нужно найти 15 открыток. Сделать с ними селфи и выложить в соцсети. Посты необходимо отметить хештегами #СказочныйЕлец2021 и #Слюбовьюизсказки, - сообщает правила акции администрация Ельца.



После выполнения задания участнику вручат уникальный подарок: ёлочный шар, расписанный лучшими художниками Ельца.