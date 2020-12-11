Общество

53 минуты назад

В Ельце объявили новогодний фото-марафон

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#новый год #конкурс
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В Ельце объявили новогодний фото-марафон

Участникам новогодней акции подготовили интересный квест.

19 декабря в Ельце стартует фото-марафон «С любовью из сказки». Его участникам приготовили новогодний квест. Ельчанам нужно будет найти на территории города 15 поздравительных открыток.

- Сказочные герои спрятали в городе открытки с новогодними пожеланиями. Нужно найти 15 открыток. Сделать с ними селфи и выложить в соцсети. Посты необходимо отметить хештегами #СказочныйЕлец2021 и #Слюбовьюизсказки, - сообщает правила акции администрация Ельца.

После выполнения задания участнику вручат уникальный подарок: ёлочный шар, расписанный лучшими художниками Ельца.
193
#новый год #конкурс
2

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