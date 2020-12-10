Липчане пожаловались на поднимающиеся у моста клубы пара

Решением проблемы уже занимаются.

В редакцию GOROD48 обратился читатель Владимир Ростовцев, который обратил внимание на поднимающиеся в районе подвесного моста клубы пара.



- Уже несколько дней пешеходы, идущие через подвесной мост с улицы Филипченко на улицу Доватора, наблюдают необычное явление: парное гало, - сообщил Владимир Ростовцев. - Поднимающийся пар, низко стоящее солнце, которое светит в лицо, создают очень красивый эффект! Единственное, что удручает, так это источник пара. В этом месте со стороны улицы что-то течёт. Судя по температуре, это либо канализация, либо утечки теплоносителя. В любом случае - платить за эти утечки приходится жителям окрестных домов как за коммунальные услуги.



Искать источник утечки пришлось журналисту GOROD48, обзванивая коммунальные службы. Как оказалось, порыв произошёл на сетях «Квадра».



— Мы благодарим жителей города Липецка за активную гражданскую позицию, но в таких случаях нужно звонить в нашу аварийную службу по телефону 30-66-66, а не журналистам, — сообщил пресс-секретарь филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» Сергей Панарин. — Во время осмотра было обнаружено небольшое повреждение теплосети, и сейчас ведутся подготовительные работы, чтобы приступить к ремонту. Потребители не отключены от горячей воды и отопления. Если такое отключение потребуется – мы оповестим жителей. Мы ещё раз призываем при обнаружении повреждений теплосети звонить в аварийную службу и не подходить близко к этому месту.



В филиале ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» добавили, что автор обращения неправ в той части, что утечки и порывы оплачивают жители: на вводе в дома стоят общедомовые приборы учёта, и именно их показания учитываются при начислении платежей.