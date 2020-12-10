Общество

27 минут назад

Липчане пожаловались на поднимающиеся у моста клубы пара

1 550
#ЖКХ #Квадра
2
Липчане пожаловались на поднимающиеся у моста клубы пара

Решением проблемы уже занимаются.

В редакцию GOROD48 обратился читатель Владимир Ростовцев, который обратил внимание на поднимающиеся в районе подвесного моста клубы пара.

- Уже несколько дней пешеходы, идущие через подвесной мост с улицы Филипченко на улицу Доватора, наблюдают необычное явление: парное гало, - сообщил Владимир Ростовцев. - Поднимающийся пар, низко стоящее солнце, которое светит в лицо, создают очень красивый эффект! Единственное, что удручает, так это источник пара. В этом месте со стороны улицы что-то течёт. Судя по температуре, это либо канализация, либо утечки теплоносителя. В любом случае - платить за эти утечки приходится жителям окрестных домов как за коммунальные услуги.

Искать источник утечки пришлось журналисту GOROD48, обзванивая коммунальные службы. Как оказалось, порыв произошёл на сетях «Квадра».

— Мы благодарим жителей города Липецка за активную гражданскую позицию, но в таких случаях нужно звонить в нашу аварийную службу по телефону 30-66-66, а не журналистам, — сообщил пресс-секретарь филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» Сергей Панарин. — Во время осмотра было обнаружено небольшое повреждение теплосети, и сейчас ведутся подготовительные работы, чтобы приступить к ремонту. Потребители не отключены от горячей воды и отопления. Если такое отключение потребуется – мы оповестим жителей. Мы ещё раз призываем при обнаружении повреждений теплосети звонить в аварийную службу и не подходить близко к этому месту.

В филиале ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» добавили, что автор обращения неправ в той части, что утечки и порывы оплачивают жители: на вводе в дома стоят общедомовые приборы учёта, и именно их показания учитываются при начислении платежей.
1 550
#ЖКХ #Квадра
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

при капитализме главное прибыль

9 минут назад
должны уже это понять Владимир Ростовцев. То что парит, сипит, трещит, мерзнет, это Ваши проблемы.
ответить

Еще в рубрике

Для питания по медицинским нормам малышей в детсадах нужны 66 миллионов рублей
#детсады
1
Для питания по медицинским нормам малышей в детсадах нужны 66 миллионов рублей

35 минут назад

Общество
«У нас два варианта: слить воду из мерзнущих домов или поставить теплоноситель на сброс»
#тепло #"Квадра"
2
«У нас два варианта: слить воду из мерзнущих домов или поставить теплоноситель на сброс»

50 минут назад

Общество
Школу в Чаплыгинском районе закрыли на карантин по коронавирусу
#школа #карантин
Школу в Чаплыгинском районе закрыли на карантин по коронавирусу

58 минут назад

Общество
Часть Левобережья останется без холодной воды
#отключения
3
Часть Левобережья останется без холодной воды

сегодня, 15:49

Общество
Липчанку поздравили со 100-летием
#долгожители
19
Липчанку поздравили со 100-летием

сегодня, 14:40

Общество
Наряжать городские елки — сугубо мужская работа
#елка #Новый год
1
Наряжать городские елки — сугубо мужская работа

сегодня, 14:18

Общество