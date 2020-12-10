Липецкая вечЁрка: доходы Уваркиной, электробусы на приколе и мертвые души мультипликатора

Сегодня, 10 декабря, депутаты, изучив доклад городской Счетной палаты, выяснили, что гордость липецкого автопарка — пять новеньких электробусов стоят на приколе, прокуратура нашла нарушения в декларации мэра Евгении Уваркиной, а липчанин Дмитрий Зарницкий оказался в центре скандала на конкурсе мультипликаторов.





— Да, горсовет принимает решения по нарушителям антикоррупционного законодательства. Но только на основании представленных губернатором материалов проверки, проведенной органом по вопросам противодействия коррупции в администрации региона. Пока нам документы не поступали. Как только мы их получим, то в соответствии с нашим регламентом рассмотрим на ближайшей сессии, — пояснила пресс-секретарь горсовета Татьяна Сухарева.



— Если бы у неё заработок был 10-15 тысяч, то про два миллиона она бы не забыла, лучше бы питание в школах проверяли, дети едят холодную пищу и результаты по ковиду не дождешься, где же наша прокуратура? А они сидят считают, больше заняться нечем, — возмутилась Вера.



— Будьте человечнее прежде, чем критиковать. У кого нет заначек, о которых в семье никто не должен знать? — защитил мэра Семейный Сема.



— На прокурора не нарадуюсь. Какой молодец, пришел в область и наконец-то прокуратура работать начала, — похвалил прокурора Иван.



Сегодня читатели GOROD48 активно обсуждали еще одного высокопоставленного чиновника — главу Краснинского района Михаила Конаныхина, который



— Что обливать грязью Конаныхина. Он очень хороший человек, понимающий, главврача не он ставил. Его ставил Липецк, а Конаныхин что мог сделать? Надо винить тех, кто прислал к нам этого ученого, — защитила чиновника Вера.



— Вера, кого он просил, того ему и прислали. Предшественники его сами главврачей подбирали из местных и знали от кого и чего ожидать, — ответил ей другой читатель GOROD48.



— Ну что, пора вас объединять с Лебедянским районом. А Долгоруковский район давайте объединим с Тербунским. Два пилотных проекта по агломерации, как планировал наш друг Лёша Кудрин, — вышел с неожиданным предложением Завсегдатай.



Электробусы, на которые было потрачено 82,5 миллиона рублей мз бюджета Липецка, оказывается



— «Закупку можно считать неэффективной» — какая осторожная и ласковая формулировка! Закупку следует считать преступной! И на это должны ответить те, кто принимал такое решение, приобретая необкатанный и не прошедший должных испытаний в реальных условиях вид транспорта. А сами недоделанные автобусы должны быть возвращены бракоделам с возвратом денег, — возмутился читатель.



— При чем тут Москворецкий? Эти электробусы закупали при Иванове, а отвечать должен Москворецкий. И не депутаты ли давали свое согласие Иванову на закупку этих электробусов? А люлей должен получать Москворецкий, нашли крайнего, — написал Артурчик.



— Того, кто «замутил» с электробусами, уничтожая троллейбус и его соратников, помогавших в этом деле — под суд. А чтоб на поиски суда не заморачиваться, пусть тот же, Задонский, и рассматривает, — высказался Прохор.



— А троллейбус ходил бы вечно. Говорили же вам умные люди: не убивайте троллейбус, — ностальгически заметил еще один читатель GOROD48.



Липчанин получил международную известность, правда, со знаком минус. Он послал на XVII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» заявки сразу от семи человек: от себя, знакомого и пяти вымышленных людей. А потом сообщил жюри, что



Своеобразная задумка не удалась, липчанин не победил в этом конкурсе, но все-таки прославился. Про него написали сразу несколько изданий. Как ни странно, но большинство комментаторов GOROD48 заступилось за Дмитрия Зарницкого.



— Ломоносов М.В., когда был маленький, на впускных отборах на учёбу тоже врал, лишь бы взяли учиться. И история в конце концов расставила всё по местам. Так что… не виновен! — привел яркое сравнение Семен. Прокуратура нашла нарушения в декларации мэра Липецка Евгении Уваркиной и еще 14 чиновников мэрии. По результатам плановой проверки главе области Игорю Артамонову прокуратурой направлено представление. Затем решение будут принимать в Липецком городском Совете депутатов.— Да, горсовет принимает решения по нарушителям антикоррупционного законодательства. Но только на основании представленных губернатором материалов проверки, проведенной органом по вопросам противодействия коррупции в администрации региона. Пока нам документы не поступали. Как только мы их получим, то в соответствии с нашим регламентом рассмотрим на ближайшей сессии, — пояснила пресс-секретарь горсовета Татьяна Сухарева.— Если бы у неё заработок был 10-15 тысяч, то про два миллиона она бы не забыла, лучше бы питание в школах проверяли, дети едят холодную пищу и результаты по ковиду не дождешься, где же наша прокуратура? А они сидят считают, больше заняться нечем, — возмутилась Вера.— Будьте человечнее прежде, чем критиковать. У кого нет заначек, о которых в семье никто не должен знать? — защитил мэра Семейный Сема.— На прокурора не нарадуюсь. Какой молодец, пришел в область и наконец-то прокуратура работать начала, — похвалил прокурора Иван.Сегодня читатели GOROD48 активно обсуждали еще одного высокопоставленного чиновника — главу Краснинского района Михаила Конаныхина, который написал заявление об отставке . В местной районной больнице совсем беда, недавно из нее уволился последний терапевт . Однако чиновник заверил, что причина отставки не в этом, он решил уйти с должности по семейным обстоятельствам. Отставку главы должны теперь принять депутаты районного Совета. А больных в в краснинской больнице сейчас принимает главврач, медики, приезжающие из областной больницы и два студента.— Что обливать грязью Конаныхина. Он очень хороший человек, понимающий, главврача не он ставил. Его ставил Липецк, а Конаныхин что мог сделать? Надо винить тех, кто прислал к нам этого ученого, — защитила чиновника Вера.— Вера, кого он просил, того ему и прислали. Предшественники его сами главврачей подбирали из местных и знали от кого и чего ожидать, — ответил ей другой читатель GOROD48.— Ну что, пора вас объединять с Лебедянским районом. А Долгоруковский район давайте объединим с Тербунским. Два пилотных проекта по агломерации, как планировал наш друг Лёша Кудрин, — вышел с неожиданным предложением Завсегдатай.Электробусы, на которые было потрачено 82,5 миллиона рублей мз бюджета Липецка, оказывается стоят на приколе . Они неисправны, и по гарантии их так и не отремонтировали. Неприглядные факты всплыли в отчете Счетной палаты Липецка. У депутатов городского Совета появилась масса вопросов, однако задать их было не кому. Недавно назначенный руководитель МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Сергей Москворецкий на комиссию не пришел, сославшись на болезнь.— «Закупку можно считать неэффективной» — какая осторожная и ласковая формулировка! Закупку следует считать преступной! И на это должны ответить те, кто принимал такое решение, приобретая необкатанный и не прошедший должных испытаний в реальных условиях вид транспорта. А сами недоделанные автобусы должны быть возвращены бракоделам с возвратом денег, — возмутился читатель.— При чем тут Москворецкий? Эти электробусы закупали при Иванове, а отвечать должен Москворецкий. И не депутаты ли давали свое согласие Иванову на закупку этих электробусов? А люлей должен получать Москворецкий, нашли крайнего, — написал Артурчик.— Того, кто «замутил» с электробусами, уничтожая троллейбус и его соратников, помогавших в этом деле — под суд. А чтоб на поиски суда не заморачиваться, пусть тот же, Задонский, и рассматривает, — высказался Прохор.— А троллейбус ходил бы вечно. Говорили же вам умные люди: не убивайте троллейбус, — ностальгически заметил еще один читатель GOROD48.Липчанин получил международную известность, правда, со знаком минус. Он послал на XVII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» заявки сразу от семи человек: от себя, знакомого и пяти вымышленных людей. А потом сообщил жюри, что двое из них погибли от коронавируса . Никакого злого умысла у Дмитрия Зарницкого не было, он лишь пытался перевести очную часть конкурса в онлайн, так как приехать не мог.Своеобразная задумка не удалась, липчанин не победил в этом конкурсе, но все-таки прославился. Про него написали сразу несколько изданий. Как ни странно, но большинство комментаторов GOROD48 заступилось за Дмитрия Зарницкого.— Ломоносов М.В., когда был маленький, на впускных отборах на учёбу тоже врал, лишь бы взяли учиться. И история в конце концов расставила всё по местам. Так что… не виновен! — привел яркое сравнение Семен.