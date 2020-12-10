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Липецкая вечЁрка: доходы Уваркиной, электробусы на приколе и мертвые души мультипликатора
Сегодня, 10 декабря, депутаты, изучив доклад городской Счетной палаты, выяснили, что гордость липецкого автопарка — пять новеньких электробусов стоят на приколе, прокуратура нашла нарушения в декларации мэра Евгении Уваркиной, а липчанин Дмитрий Зарницкий оказался в центре скандала на конкурсе мультипликаторов.
— Да, горсовет принимает решения по нарушителям антикоррупционного законодательства. Но только на основании представленных губернатором материалов проверки, проведенной органом по вопросам противодействия коррупции в администрации региона. Пока нам документы не поступали. Как только мы их получим, то в соответствии с нашим регламентом рассмотрим на ближайшей сессии, — пояснила пресс-секретарь горсовета Татьяна Сухарева.
— Если бы у неё заработок был 10-15 тысяч, то про два миллиона она бы не забыла, лучше бы питание в школах проверяли, дети едят холодную пищу и результаты по ковиду не дождешься, где же наша прокуратура? А они сидят считают, больше заняться нечем, — возмутилась Вера.
— Будьте человечнее прежде, чем критиковать. У кого нет заначек, о которых в семье никто не должен знать? — защитил мэра Семейный Сема.
— На прокурора не нарадуюсь. Какой молодец, пришел в область и наконец-то прокуратура работать начала, — похвалил прокурора Иван.
Сегодня читатели GOROD48 активно обсуждали еще одного высокопоставленного чиновника — главу Краснинского района Михаила Конаныхина, который написал заявление об отставке. В местной районной больнице совсем беда, недавно из нее уволился последний терапевт. Однако чиновник заверил, что причина отставки не в этом, он решил уйти с должности по семейным обстоятельствам. Отставку главы должны теперь принять депутаты районного Совета. А больных в в краснинской больнице сейчас принимает главврач, медики, приезжающие из областной больницы и два студента.
— Что обливать грязью Конаныхина. Он очень хороший человек, понимающий, главврача не он ставил. Его ставил Липецк, а Конаныхин что мог сделать? Надо винить тех, кто прислал к нам этого ученого, — защитила чиновника Вера.
— Вера, кого он просил, того ему и прислали. Предшественники его сами главврачей подбирали из местных и знали от кого и чего ожидать, — ответил ей другой читатель GOROD48.
— Ну что, пора вас объединять с Лебедянским районом. А Долгоруковский район давайте объединим с Тербунским. Два пилотных проекта по агломерации, как планировал наш друг Лёша Кудрин, — вышел с неожиданным предложением Завсегдатай.
Электробусы, на которые было потрачено 82,5 миллиона рублей мз бюджета Липецка, оказывается стоят на приколе. Они неисправны, и по гарантии их так и не отремонтировали. Неприглядные факты всплыли в отчете Счетной палаты Липецка. У депутатов городского Совета появилась масса вопросов, однако задать их было не кому. Недавно назначенный руководитель МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Сергей Москворецкий на комиссию не пришел, сославшись на болезнь.
— «Закупку можно считать неэффективной» — какая осторожная и ласковая формулировка! Закупку следует считать преступной! И на это должны ответить те, кто принимал такое решение, приобретая необкатанный и не прошедший должных испытаний в реальных условиях вид транспорта. А сами недоделанные автобусы должны быть возвращены бракоделам с возвратом денег, — возмутился читатель.
— При чем тут Москворецкий? Эти электробусы закупали при Иванове, а отвечать должен Москворецкий. И не депутаты ли давали свое согласие Иванову на закупку этих электробусов? А люлей должен получать Москворецкий, нашли крайнего, — написал Артурчик.
— Того, кто «замутил» с электробусами, уничтожая троллейбус и его соратников, помогавших в этом деле — под суд. А чтоб на поиски суда не заморачиваться, пусть тот же, Задонский, и рассматривает, — высказался Прохор.
— А троллейбус ходил бы вечно. Говорили же вам умные люди: не убивайте троллейбус, — ностальгически заметил еще один читатель GOROD48.
Липчанин получил международную известность, правда, со знаком минус. Он послал на XVII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» заявки сразу от семи человек: от себя, знакомого и пяти вымышленных людей. А потом сообщил жюри, что двое из них погибли от коронавируса. Никакого злого умысла у Дмитрия Зарницкого не было, он лишь пытался перевести очную часть конкурса в онлайн, так как приехать не мог.
Своеобразная задумка не удалась, липчанин не победил в этом конкурсе, но все-таки прославился. Про него написали сразу несколько изданий. Как ни странно, но большинство комментаторов GOROD48 заступилось за Дмитрия Зарницкого.
— Ломоносов М.В., когда был маленький, на впускных отборах на учёбу тоже врал, лишь бы взяли учиться. И история в конце концов расставила всё по местам. Так что… не виновен! — привел яркое сравнение Семен.
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