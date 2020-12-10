Школу в Чаплыгинском районе закрыли на карантин по коронавирусу

В Липецкой области полностью закрыты на карантин 4 школы и 7 детских садов.

В Липецкой области на карантин по коронавирусу полностью закрыта школа в Чаплыгинском районе. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области.



Всего в Липецкой области полностью закрыты на карантин по ОРВИ три школы в Становлянском, Чаплыгинском и Хлевенском районах (в общей сложности в них учатся 1018 человек), по коронавирусу - одна школа Чаплыгинском районе.



На частичном карантине 144 класса из 44 школ. В них 2706 учеников находятся на дистанционном обучении.



Закрыты 7 детских садов: по два садика в Задонском и Чаплыгинском районах, по одному - в Ельце, Елецком и Краснинском районах. В общей сложности 523 ребенка остаются дома.