Происшествия
12 минут назад
Страсти вокруг смертельного ДТП в Елец-Лозовке не утихают
В соцсетях ищут очевидцев.
Напомним, 30 ноября в 17:40 на улице Центральная села Елецкая Лозовка Хлевенского района Липецкой области 39-летний водитель «Шевроле Нива» сбил 46-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП. И всё село сразу разделилось на несколько лагерей: одни винят водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения, другие говорят о плохом освещении села, третьи – что погибшая шла по обочине по ходу движения.
В соцсетях продолжают кипеть страсти вокруг этого происшествия. И сегодня на одном из пабликов появилось обращение от имени родственников погибшей.
- Ищем очевидцев трагедии, - говорится в обращении. - Прошу вашей помощи, 30 ноября 2020 примерно в 17:40 селе Елецкая Лозовка Хлевенского Липецкой области района 39-летний водитель «Шевроле Нива» сбил мою близкую родственницу Бунину М.А. Пострадавшая скончалась на месте ДТП. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. К трагедии, в которой погибла мать двоих детей, привёл целый ряд факторов. Жители не раз жаловались властям на плохо освещённые дороги в селе, если бы их услышали, и водитель не сел бы пьяным за руль - трагедии могло бы и не быть. Сдвигов в этом деле нет. Следователь неохотно идёт на контакт. Я прошу очевидцев аварии откликнуться. Мой контактный телефон +79155570075 Watsapp+79155570075 Юлия. Будем благодарны любой информации и максимальному репосту в соцсетях. Любая ваша помощь для нашей семьи бесценна.
Кроме того, автор обращения намекает на то, что дело пытаются "замять" и называет причину: якобы водитель – бывший сотрудник полиции. Но на самом деле это не так. В органах внутренних дел этот мужчина никогда не работал.
Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, по факту этого ДТП продолжается проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.
— В настоящее время уголовное дело по факту этого происшествия не возбуждено, так как назначен комплекс экспертиз, в том числе автотехническая экспертиза, - рассказала GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова. – Результаты всех этих экспертиз будут учитываться при принятии процессуального решения. Водитель «Шевроле Нива» никогда не служил в органах внутренних дел: он служил в армии, работал водителем в ветеринарной службе, водителем грузовика, но к полиции никогда не имел никакого отношения.
Напомним, ранее в полиции рассказали об обстоятельствах ДТП следующее: по предварительным данным, установлено, что женщина двигалась по обочине вдоль дороги, где нет тротуара, она шла по плохо освещенной местности по направлению движения транспортных средств (то есть спиной к машине). 39-летний водитель «Шевроле Нива» находился в состоянии алкогольного опьянения. Но с места ДТП он не скрывался. Мужчина и сам проживает в том же селе.
Фото - гибдд.рф, donvesti.ru
В соцсетях продолжают кипеть страсти вокруг этого происшествия. И сегодня на одном из пабликов появилось обращение от имени родственников погибшей.
- Ищем очевидцев трагедии, - говорится в обращении. - Прошу вашей помощи, 30 ноября 2020 примерно в 17:40 селе Елецкая Лозовка Хлевенского Липецкой области района 39-летний водитель «Шевроле Нива» сбил мою близкую родственницу Бунину М.А. Пострадавшая скончалась на месте ДТП. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. К трагедии, в которой погибла мать двоих детей, привёл целый ряд факторов. Жители не раз жаловались властям на плохо освещённые дороги в селе, если бы их услышали, и водитель не сел бы пьяным за руль - трагедии могло бы и не быть. Сдвигов в этом деле нет. Следователь неохотно идёт на контакт. Я прошу очевидцев аварии откликнуться. Мой контактный телефон +79155570075 Watsapp+79155570075 Юлия. Будем благодарны любой информации и максимальному репосту в соцсетях. Любая ваша помощь для нашей семьи бесценна.
Кроме того, автор обращения намекает на то, что дело пытаются "замять" и называет причину: якобы водитель – бывший сотрудник полиции. Но на самом деле это не так. В органах внутренних дел этот мужчина никогда не работал.
Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, по факту этого ДТП продолжается проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.
— В настоящее время уголовное дело по факту этого происшествия не возбуждено, так как назначен комплекс экспертиз, в том числе автотехническая экспертиза, - рассказала GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова. – Результаты всех этих экспертиз будут учитываться при принятии процессуального решения. Водитель «Шевроле Нива» никогда не служил в органах внутренних дел: он служил в армии, работал водителем в ветеринарной службе, водителем грузовика, но к полиции никогда не имел никакого отношения.
Напомним, ранее в полиции рассказали об обстоятельствах ДТП следующее: по предварительным данным, установлено, что женщина двигалась по обочине вдоль дороги, где нет тротуара, она шла по плохо освещенной местности по направлению движения транспортных средств (то есть спиной к машине). 39-летний водитель «Шевроле Нива» находился в состоянии алкогольного опьянения. Но с места ДТП он не скрывался. Мужчина и сам проживает в том же селе.
Фото - гибдд.рф, donvesti.ru
житель