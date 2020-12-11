Доброе утро, Липецк!

Вот и подходит к концу вторая неделя зимы. На календаре пятница, 11 декабря. Сегодня в Липецке прогнозируют солнечную морозную погоду. На пятницу запланированы торги по продаже долгостроя-казино на проспекте Победы. Сегодня общественники будут разбираться с бедами жильцов многоэтажки на улице 8 Марта.

Погода



Синоптики регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что в пятницу в Липецке будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днем составит от 3 до 5 градусов мороза. 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.



Дороги



Сквозной проезд по улице Кузнечной еще закрыт из-за ремонта теплотрассы. Водители, помните об этом при планировании поездок по Липецку.



ЛипецкЯндекс.Карты

Тем, кто ездит на автобусах №1Т и №11, стоит обратить внимание на изменения в



Рецепт дня



Кулинарный блогер Анастасия Попова делится рецептом праздничной выпечки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Popova (@nastasia_slasti)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Дело житейское



Жильцы дома №9 по улице 8 Марта обратились к общественникам, чтобы те разобрались со сроками завершения капитального ремонта. Подрядчик должен был приступить к работам еще летом, но рабочие занялись домом только к осени. Подрядчик раскрыл крышу, с балконов убрал профлист. В результате у жителей течет крыша дома, дождь или снег попадает в щели. Сегодня в 11:00 возле дома встретятся представители департамента ЖКХ, Фонда капитального ремонта, Жилищной инспекции. Вместе они постараются решить проблемы жильцов дома.



Продажа долгостроя



11 декабря управление имущественных и земельных отношений будет подводить итоги онлайн-торгов: чиновники распродают долгострои. С молотка должны уйти недостроенные здания на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР и строение на Воронежском шоссе. За первый долгострой, так и не появившиеся казино с гостиницей, планируют выручить 211 млн рублей. Найдется ли покупатель? Узнаем сегодня.



Большие планы



В пятницу городской департамент архитектуры завершает общественные обсуждения проектов строительства в Липецке. На улице Алмазной и проезде Универсальном хотят построить административные здания. Строительство пунктов придорожного автосервиса планируют на Елецком шоссе и на улице Ферросплавной. Частный дом хотят построить на улице Харьковской. Застройщик намерен возвести многоэтажки в районе пересечения Лебедянского шоссе и улицы Опытной.



Праздник — в дом



Приятный подарок семьям с детьми готовит ДК «Матыра». В 12 декабря в 16:00



Верим в команду!



12 декабря МХК «Липецк» проведет домашний матч. Соперник — ХК «Локо-Юниор". Начало



Полезно знать



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)





История кино



Часто в конце недели мы советуем вам фильмы или сериалы, которые можно посмотреть в выходные. А давайте посмотрим на кино с другой стороны и узнаем изнанку искусства? В этом поможет



- как конструировали первую видеокамеру,

- как кинематограф стал для зрителей коллективным опытом,

- как создавались правила, лексика и грамматика языка кино,

- как революция в России породила революцию в кино,

- как загорались и потухали «звезды» Голливуда,

- как фильмы переместились из кинотеатров к нам домой.

Синоптики регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что в пятницу в Липецке будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днем составит от 3 до 5 градусов мороза. 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.Сквозной проезд по улице Кузнечной еще закрыт из-за ремонта теплотрассы. Водители, помните об этом при планировании поездок по Липецку.Тем, кто ездит на автобусах №1Т и №11, стоит обратить внимание на изменения в расписании движении транспорта Кулинарный блогер Анастасия Попова делится рецептом праздничной выпечки.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Жильцы дома №9 по улице 8 Марта обратились к общественникам, чтобы те разобрались со сроками завершения капитального ремонта. Подрядчик должен был приступить к работам еще летом, но рабочие занялись домом только к осени. Подрядчик раскрыл крышу, с балконов убрал профлист. В результате у жителей течет крыша дома, дождь или снег попадает в щели. Сегодня в 11:00 возле дома встретятся представители департамента ЖКХ, Фонда капитального ремонта, Жилищной инспекции. Вместе они постараются решить проблемы жильцов дома.11 декабря управление имущественных и земельных отношений будет подводить итоги онлайн-торгов: чиновники распродают долгострои. С молотка должны уйти недостроенные здания на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР и строение на Воронежском шоссе. За первый долгострой, так и не появившиеся казино с гостиницей, планируют выручить 211 млн рублей. Найдется ли покупатель? Узнаем сегодня.В пятницу городской департамент архитектуры завершает общественные обсуждения проектов строительства в Липецке. На улице Алмазной и проезде Универсальном хотят построить административные здания. Строительство пунктов придорожного автосервиса планируют на Елецком шоссе и на улице Ферросплавной. Частный дом хотят построить на улице Харьковской. Застройщик намерен возвести многоэтажки в районе пересечения Лебедянского шоссе и улицы Опытной.Приятный подарок семьям с детьми готовит ДК «Матыра». В 12 декабря в 16:00 в сообществе ДК будет опубликована видеозапись собрания клуба по интересам «Очаг». Члены клуба – родители и дети - расскажут, чем развлечь малышей, познакомят с новогодними играми и конкурсами.12 декабря МХК «Липецк» проведет домашний матч. Соперник — ХК «Локо-Юниор". Начало трансляции из ДС «Звездный» запланировано на 13:00.Часто в конце недели мы советуем вам фильмы или сериалы, которые можно посмотреть в выходные. А давайте посмотрим на кино с другой стороны и узнаем изнанку искусства? В этом поможет серия подскастов по истории кино . Выберите удобную платформу для прослушивания, включите интересную лекцию и узнайте:- как конструировали первую видеокамеру,- как кинематограф стал для зрителей коллективным опытом,- как создавались правила, лексика и грамматика языка кино,- как революция в России породила революцию в кино,- как загорались и потухали «звезды» Голливуда,- как фильмы переместились из кинотеатров к нам домой.