Общество

сегодня, 06:45

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

Вот и подходит к концу вторая неделя зимы. На календаре пятница, 11 декабря. Сегодня в Липецке прогнозируют солнечную морозную погоду. На пятницу запланированы торги по продаже долгостроя-казино на проспекте Победы. Сегодня общественники будут разбираться с бедами жильцов многоэтажки на улице 8 Марта.

Погода

Синоптики регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что в пятницу в Липецке будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днем составит от 3 до 5 градусов мороза. 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.

Дороги

Сквозной проезд по улице Кузнечной еще закрыт из-за ремонта теплотрассы. Водители, помните об этом при планировании поездок по Липецку.


Тем, кто ездит на автобусах №1Т и №11, стоит обратить внимание на изменения в расписании движении транспорта.

Рецепт дня

Кулинарный блогер Анастасия Попова делится рецептом праздничной выпечки.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Дело житейское

Жильцы дома №9 по улице 8 Марта обратились к общественникам, чтобы те разобрались со сроками завершения капитального ремонта. Подрядчик должен был приступить к работам еще летом, но рабочие занялись домом только к осени. Подрядчик раскрыл крышу, с балконов убрал профлист. В результате у жителей течет крыша дома, дождь или снег попадает в щели. Сегодня в 11:00 возле дома встретятся представители департамента ЖКХ, Фонда капитального ремонта, Жилищной инспекции. Вместе они постараются решить проблемы жильцов дома.

Продажа долгостроя

11 декабря управление имущественных и земельных отношений будет подводить итоги онлайн-торгов: чиновники распродают долгострои. С молотка должны уйти недостроенные здания на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР и строение на Воронежском шоссе. За первый долгострой, так и не появившиеся казино с гостиницей, планируют выручить 211 млн рублей. Найдется ли покупатель? Узнаем сегодня.

Большие планы

В пятницу городской департамент архитектуры завершает общественные обсуждения проектов строительства в Липецке. На улице Алмазной и проезде Универсальном хотят построить административные здания. Строительство пунктов придорожного автосервиса планируют на Елецком шоссе и на улице Ферросплавной. Частный дом хотят построить на улице Харьковской. Застройщик намерен возвести многоэтажки в районе пересечения Лебедянского шоссе и улицы Опытной.

Праздник — в дом

Приятный подарок семьям с детьми готовит ДК «Матыра». В 12 декабря в 16:00 в сообществе ДК будет опубликована видеозапись собрания клуба по интересам «Очаг». Члены клуба – родители и дети - расскажут, чем развлечь малышей, познакомят с новогодними играми и конкурсами.

Верим в команду!

12 декабря МХК «Липецк» проведет домашний матч. Соперник — ХК «Локо-Юниор". Начало трансляции из ДС «Звездный» запланировано на 13:00.

Полезно знать




История кино

Часто в конце недели мы советуем вам фильмы или сериалы, которые можно посмотреть в выходные. А давайте посмотрим на кино с другой стороны и узнаем изнанку искусства? В этом поможет серия подскастов по истории кино. Выберите удобную платформу для прослушивания, включите интересную лекцию и узнайте:

- как конструировали первую видеокамеру,
- как кинематограф стал для зрителей коллективным опытом,
- как создавались правила, лексика и грамматика языка кино,
- как революция в России породила революцию в кино,
- как загорались и потухали «звезды» Голливуда,
- как фильмы переместились из кинотеатров к нам домой.
463
#доброе утро
2

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