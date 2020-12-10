Общество
26 минут назад
Липчанку поздравили со 100-летием
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Долгожительница - заслуженный учитель РСФСР.
Липчанка Клавдия Мамзина сегодня отмечает 100-летний юбилей. Поздравлять её приехала внушительная делегация от мэрии и Липецкого городского Совета депутатов.
Как рассказала на своей странице "ВКонтакте" депутат Липецкого городского Совета Елена Чернышова, Клавдия Мамзина - участница Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РСФСР, педагог-новатор, общественный деятель. Всего за два дня до начала войны она окончила Воронежский педагогический институт, однако приступить к работе не смогла. Молодая девушка пошла добровольцем в полевой госпиталь, позже она была направлена на строительство Липецкого Тракторного завода, стала секретарем комитета ВЛКСМ на этом предприятии. Работала в школе № 25. С 1951 года и до пенсии – завучем в школе №31.
Фото - vk.com
Как рассказала на своей странице "ВКонтакте" депутат Липецкого городского Совета Елена Чернышова, Клавдия Мамзина - участница Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РСФСР, педагог-новатор, общественный деятель. Всего за два дня до начала войны она окончила Воронежский педагогический институт, однако приступить к работе не смогла. Молодая девушка пошла добровольцем в полевой госпиталь, позже она была направлена на строительство Липецкого Тракторного завода, стала секретарем комитета ВЛКСМ на этом предприятии. Работала в школе № 25. С 1951 года и до пенсии – завучем в школе №31.
Фото - vk.com
3 448
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