Общество

26 минут назад

Липчанку поздравили со 100-летием

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#долгожители
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Липчанку поздравили со 100-летием

Долгожительница - заслуженный учитель РСФСР.

Липчанка Клавдия Мамзина сегодня отмечает 100-летний юбилей. Поздравлять её приехала внушительная делегация от мэрии и Липецкого городского Совета депутатов. 

Как рассказала на своей странице "ВКонтакте" депутат Липецкого городского Совета Елена Чернышова, Клавдия Мамзина - участница Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РСФСР, педагог-новатор, общественный деятель. Всего за два дня до начала войны она окончила Воронежский педагогический институт, однако приступить к работе не смогла. Молодая девушка пошла добровольцем в полевой госпиталь, позже она была направлена на строительство Липецкого Тракторного завода, стала секретарем комитета ВЛКСМ на этом предприятии. Работала в школе № 25. С 1951 года и до пенсии – завучем в школе №31.

Фото - vk.com

3 448
#долгожители
2

Комментарии (3)

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Валерия Сухарикова

8 минут назад
Доброго здоровья Вам, Клавдия Никаноровна!
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Бабушке

8 минут назад
ЗДОРОВЬЯ.Надеюсь бабушке хотя бы на юбилей 100 тыс.дали.
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С днем варенья бабулю

16 минут назад
Но надо было спросить ее мнение насчет безотметочной системы в школах.
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