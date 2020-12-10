За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились ещё 153 человека

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 12 684 случая новой коронавирусной инфекции, 9 996 человек выздоровели, 158 человек умерли , 2 530 — лечатся.

В больницах сегодня находится 951 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 1 579 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 148 случаев инфицирования коронавирусом. Традиционно больше всего в Липецке — 82 заболевших, на втором месте оказался Хлевенский район — 13, на третьем Тербунский район — 12 человек. В Задонском районе — 11, в Краснинском районе — 8, в Усманском районе — 6, в Становлянском и Липецком районах — по 4 заболевших, в Воловском районе — 3, в Чаплыгинском районе — 2, в Добровском, Долгоруковском и Елецком районах — по одному заболевшему.