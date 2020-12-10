Общество

48 минут назад

Наряжать городские елки — сугубо мужская работа

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#елка #Новый год
Наряжать городские елки — сугубо мужская работа

Сегодня на сборные деревья начали вешать игрушки.

На площади Петра Великого с утра сотрудники предприятия «Зеленхоз» вешают разноцветные игрушки на одну из самых больших городских елок (25 метров, такой же высоты конструкция стоит у дворца спорта «Звездный»). Работают только мужчины потому что приходится использовать подъемник. Разноцветные пластмассовые шары лежат в коробках и мешках. И это, из-за размеров, совсем не похоже на то, как наряжают елки дома.

На елку у Петра Великого надо повесить 600 шаров. Три километра (!) гирлянд сюда уже водрузили. Кстати, эта конструкция состоит из 2 893 искусственных веток.

Это самая новая елка. Ее купили в прошлом году. В этом никаких новогодних приобретений не было. Всего за счет муниципалитета в Липецке нарядят 14 елок. На окраинах города делают восемь натуральных, а в центре шесть искусственных. На то, чтобы их собрать и разобрать выделено около четырех миллионов рублей. Конкурс на работы выиграли четыре организации.

В этом году огни на елках решили включить не сразу, а по мере того, как нарядят деревья. При этом все елки должны быть готовы к 20 декабря, рассказала GOROD48 заместитель главного смотрителя Липецка Людмила Полухина.

Как только елки нарядят, их сразу возьмут под круглосуточную охрану. Несмотря на то, что игрушки с уличных елок вряд ли можно повесить на домашнем деревце, их все равно крадут. Правда, в прошлом году самый большой урон, 259 тысяч рублей, случился из-за сгоревшей светящейся фигуры Белого медведя. Кто-то запустил в него то ли петарду, то ли ракету.

Так как все работы проводятся на бюджетные деньги по контрактам, уже известно, когда разберут новогодние деревья. Это должны сделать до 8 февраля 2021 года.
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#елка #Новый год

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