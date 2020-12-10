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сегодня, 13:47
ЦБ зафиксировал рекордный прирост операций по банковским картам
Объем операций по картам в III квартале 2020 года вырос на 22% и достиг 27,1 трлн рублей, следует из статистики ЦБ, с которой ознакомились «Известия». В абсолютном выражении прирост в 5 трлн рублей — рекордный показатель за всю историю наблюдений, а в относительном — максимальный показатель со II квартала 2006 года, когда объем безналичных операций увеличился на 24%.
В крупнейших российских банках «Известиям» подтвердили тенденцию опережающего роста использования карт. В ПСБ общий оборот физлиц по картам увеличился на 23%, а в «Хоум Кредите» — на 25%. В Газпромбанке сумма оплат товаров и услуг выросла на 19%, в ВТБ — на 27%, а в банке «Санкт-Петербург» — на 30%, в МКБ — на 38%, подсчитали в кредитных организациях для «Известий».
По оценкам ЦБ, доля безналичных операций в торговой рознице по итогам второго полугодия выросла почти до 69%, сказали «Известиям» в регуляторе. Это говорит о доверии к безналичным способам платежа, включая карты, подчеркнули там.
— Столь резкий скачок связан как со снизившейся активностью клиентов во втором квартале вследствие ограничительных мер. Кроме того, произошел «переток» части граждан из наличного оборота. В самих торговых точках проводится довольно широкая информационная поддержка более безопасного способа расчетов — картой, — пояснил «Известиям» руководитель бизнеса банковских карт банка «Санкт-Петербург» Сергей Мишанин.
К концу 2020-го доля безналичных операций превысит 70%, прогнозируют в ЦБ.
В крупнейших российских банках «Известиям» подтвердили тенденцию опережающего роста использования карт. В ПСБ общий оборот физлиц по картам увеличился на 23%, а в «Хоум Кредите» — на 25%. В Газпромбанке сумма оплат товаров и услуг выросла на 19%, в ВТБ — на 27%, а в банке «Санкт-Петербург» — на 30%, в МКБ — на 38%, подсчитали в кредитных организациях для «Известий».
По оценкам ЦБ, доля безналичных операций в торговой рознице по итогам второго полугодия выросла почти до 69%, сказали «Известиям» в регуляторе. Это говорит о доверии к безналичным способам платежа, включая карты, подчеркнули там.
— Столь резкий скачок связан как со снизившейся активностью клиентов во втором квартале вследствие ограничительных мер. Кроме того, произошел «переток» части граждан из наличного оборота. В самих торговых точках проводится довольно широкая информационная поддержка более безопасного способа расчетов — картой, — пояснил «Известиям» руководитель бизнеса банковских карт банка «Санкт-Петербург» Сергей Мишанин.
К концу 2020-го доля безналичных операций превысит 70%, прогнозируют в ЦБ.