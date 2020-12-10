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Россияне смогут оформить пенсию в банке

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#пенсия #банк
Россияне смогут оформить пенсию в банке

Потому что это удобно.

Правительство России подготовило поправки, которые позволят получить целый ряд услуг, в том числе оформить пенсию, в негосударственных организациях. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина, пишет ТАСС.

- Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках, - отметил он.

Какие именно это будут кредитные организации, не уточняется. «Известия» напоминают, что в октябре в России вступили в силу обновленные правила получения пенсий. Теперь при смене банка пенсионеры смогут выбрать дату зачисления выплат. Раньше она могла ощутимо сдвинуться, и это вызывало неудобства.

8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Документ устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
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#пенсия #банк

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