В России
сегодня, 13:50
Россияне смогут оформить пенсию в банке
Потому что это удобно.
Правительство России подготовило поправки, которые позволят получить целый ряд услуг, в том числе оформить пенсию, в негосударственных организациях. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина, пишет ТАСС.
- Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках, - отметил он.
Какие именно это будут кредитные организации, не уточняется. «Известия» напоминают, что в октябре в России вступили в силу обновленные правила получения пенсий. Теперь при смене банка пенсионеры смогут выбрать дату зачисления выплат. Раньше она могла ощутимо сдвинуться, и это вызывало неудобства.
8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Документ устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
- Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках, - отметил он.
Какие именно это будут кредитные организации, не уточняется. «Известия» напоминают, что в октябре в России вступили в силу обновленные правила получения пенсий. Теперь при смене банка пенсионеры смогут выбрать дату зачисления выплат. Раньше она могла ощутимо сдвинуться, и это вызывало неудобства.
8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Документ устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.