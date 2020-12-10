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Лошадь откусила мужчине нос в центре Петербурга

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#лошадь
Лошадь откусила мужчине нос в центре Петербурга

Прохожий лишился органа обоняния из-за своей неосторожности.

Житель Петербурга получил серьезную травму при попытке поцеловать лошадь. Животное откусило пьяному горожанину нос. Лошадь с наездницей и выпивший пешеход встретились на улице Белинского.

Как указывают в полиции, мужчина решил познакомиться и попросил разрешения поцеловать лошадь. Владелица животного предупредила, что лошадь может укусить пьяного незнакомца, но петербуржца это не остановило, пишет «Российская газета». В итоге лошадь откусила мужчине часть носа, и после встречи с животным пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачам удалось пришить нос.

25-летний Василий, которому лошадь откусила нос в центре Петербурга, не согласен с версией случившегося, изложенной полицейскими. Он признаётся, что в ночь на 10 декабря выпил, но не настолько, чтобы лезть целоваться к лошади. Петербуржец отметил, что хочет справедливости, а не чтобы над ним смеялись, пишет «Фонтанка».
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#лошадь

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