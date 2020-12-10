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Владельцам частным домов запретили сжигать траву

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#пожар
Владельцам частным домов запретили сжигать траву

В России с 1 января на территории частных домов будет нельзя сжигать мусор и разводить костры.

Запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домов в населенных пунктах будет введен в России с 1 января 2021 года, когда вступят в силу новые правила противопожарного режима. Об этом сообщает ТАСС.

«...Запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия...», указано в документе.

Сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов запрещено только на расстоянии ближе 5 метров от построек. То же самое правило предусмотрено и для приготовления шашлыков и разжигания мангалов, пишет «Российская газета».

Новые правила противопожарного режима в РФ приняты в рамках "регуляторной гильотины". Они будут действовать до 2026 года, после чего будут подлежать пересмотру в соответствии с требованиями времени. За их нарушение предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"), она предусматривает для граждан штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения - до 5 тыс. рублей.
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#пожар

Комментарии (1)

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43 минуты назад
Приезжайте на лтз и пройдите по улице у леса весной и осенью Вот штрафов * немерено,да и вообще на 3 участке законодателям на одних штрафах МЭРС купить можно !
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