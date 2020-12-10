В России
7 минут назад
Врач заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
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О России в целом пока такого санитарные врачи заявить не могут.
Ситуация с коронавирусом в Москве, вероятно, стабилизировалась, однако говорить о стабилизации в России в целом пока рано. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
- Россия напоминает лоскутное одеяло, и ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации, - сказал Горелов.
Эксперт также отметил, что пока неясно, стоит ли верить математическим прогнозам развития ситуации.Горелов отметил, что коэффициент распространения коронавируса является ключевым показателем развития эпидемического процесса, тогда как количество выявленных за сутки случаев не имеет значения. Он также напомнил, что ослаблять ограничительные меры будет можно, когда коэффициент опустится ниже 0,7.
За последние сутки в России число заразившихся коронавирусом возросло на 27 927. Общее количество инфицированных достигло 2 569 126.
- Россия напоминает лоскутное одеяло, и ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации, - сказал Горелов.
Эксперт также отметил, что пока неясно, стоит ли верить математическим прогнозам развития ситуации.Горелов отметил, что коэффициент распространения коронавируса является ключевым показателем развития эпидемического процесса, тогда как количество выявленных за сутки случаев не имеет значения. Он также напомнил, что ослаблять ограничительные меры будет можно, когда коэффициент опустится ниже 0,7.
За последние сутки в России число заразившихся коронавирусом возросло на 27 927. Общее количество инфицированных достигло 2 569 126.
21