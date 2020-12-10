90-летняя Мария Гладунец просит дать ей чистую воду

В селе Крещенка из крана течет жидкость болотного цвета.

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В июле этого года в Ельце побывал руководитель Минстроя РФ Владимир Якушев. Тогда ему показали обновленный на федеральные средства Петровский парк с его изюминкой - каскадом прудов, соединенных миниатюрными мостиками. Вот только вода в них была какого-то неприятно болотного цвета. Заметив недоумение журналистов, министр сказал: «Цвет воды еще не говорит о ее качестве».



С этим утверждением готова поспорить 90-летняя Мария Гладунец, у которой из крана течет такого же цвета вода, в которой плавает рыба и черепахи в елецком городском парке. Приедь министр ЖКХ в ее Крещенку , ветеран тыла и труда, конечно, попросила бы его испить такой водицы. Но, во-первых, Владимира Якушева уже не министр, а полномочный представитель Путина в Уральском федеральном округе, а во-вторых, чиновники такого уровня если и приходят в дома ветеранов, то лишь для пиара.



Просьбу пенсионерки из села Крещенка Хлевенского района мы переадресовали в ОГУП «Липецкий областной водоканал».



- Мы не получали жалоб на воду плохого качества из села Крещенка, но о проблеме знаем. В этом селе артезианской скважине вышло из строя насосное оборудование. 30 ноября наши специалисты произвели там замену насоса. После проведенных ремонтных работ было выявлено ухудшения качества подаваемого ресурса. В начале декабря в течение двух дней осуществлялась промывка сетей водоснабжения, что решило данную проблему. Кроме этого, мы еще дополнительно проведем дезинфекцию на водозаборе, после чего снова промоем водопроводные сети, - сообщили GOROD48 в организации.



По словам директора ОГУП «Липецкий областной водоканал» Антона Симакова, проблема ржавой питьевой воды во многом зависит от климатических условий в регионе. Так, в этом засушливом году водоносный горизонт в артезианских скважинах упал на 5-7 метров от прежнего уровня. А это значит, что насосы гонят по трубам грязь.



- Для решения проблемы мы с этого года устанавливаем блочно-модульные станции обезжелезивания на существующих скважинах. Для их установки не требуется разработка дорогостоящих проектов по капитальному строительству, что позволяет ускорить сроки ввода таких станций в эксплуатацию. Главная задача оборудования - снизить содержание железа до уровня предельно допустимой нормами СанПиНа концентрации, - говорит Антон Симаков.



В этом году такие станции появились в лебедянском селе Васильевка, чаплыгинском поселке Зареченский, тербунском селе Яковлево и в Волово. Были вновь запущены станции обезжелезивания в селе Вторые Тербуны и селе Васильевка Тербунского района. К концу года такие станции будут смонтированы в Ямани в Грязинском районе, в Избищах в Данковском районе и в селе Чамлык-Никольское в Добринском районе.



Цена одной такой станции - более трех миллионов рублей. Оборудование требует постоянного и дорогостоящего обслуживания. Так, в промышленных фильтрах требуется регулярно менять фильтрат-засыпку.



- Действующий тариф на питьевую воду не включает в себя содержание подобных станций. В итоге они становятся убыточными для ОГУПа. В дальнейшем их содержание в рабочем состоянии будет проблематичным. Поэтому я бы советовал жителям сел, где установлено такое оборудование, бережнее относиться к ресурсу, не воровать воду, поливать огороды не питьевой, а технической водой, которую можно забирать из неглубоких скважин, - говорит Антон Симаков.



Вообще, с питьевой водой в регионе беда. Жители сел постоянно жалуются в ОГУП «Липецкоблводоканал» на ее плохое качество. В организации проблему признают, говоря о традиционном для региона высокой концентрации в питьевой воде не только железа, но и бора и нитратов. Большие концентрации посторонних примесей постоянно фиксируют в Чаплыгинском, Тербунском, Долгоруковском, Задонском, Воловском, Лев-Толстовском, Добровском, Добринском, Становлянском, Усманском и Липецком районах. Причиной этому - объекты, оказывающие негативное воздействие на водоносный горизонт: птицефабрики и свинокомплексы.