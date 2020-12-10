РСПП: Налоговое администрирование 2021 года

С 1 января 2021 года перестает действовать система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Юридическим лицам больше не потребуется предоставлять налоговые декларации по земельному и транспортному налогам – их будут исчислять сами налоговые органы. У бизнеса остались считанные дни, чтобы подготовиться к переменам – определить новую, удобную для себя систему налогообложения на смену ЕНВД, провести сверку данных по транспорту и земельным участкам и наделам.Об этих и других изменениях рассказал 9 декабря на круглом столе с представителями Липецкого РСПП в режиме офлайн-онлайн (с учетом эпидемиологических ограничений) руководитель управления Федеральной налоговой службы РФ по Липецкой области Станислав Гусев. Круглый стол вела заместитель председателя правления - исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» Ольга Митрохина.«Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области», объединяющий ведущие предприятия г.Липецка и Липецкой области, поздравляет с 30-летием Федеральную налоговую службу и региональную налоговую инспекцию. Именно от Вашей грамотной и слаженной работы сегодня зависит эффективная реализация приоритетных национальных проектов, устойчивое пополнение бюджета Липецкой области, поступательное развитие экономики нашего региона и совершенствование социальной сферы. Выражаем искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество, открытый диалог, сложившийся с бизнес – сообществом. Встреча с представителями налоговой службы в конце года стала доброй традицией в Липецком РСПП – это одна из структур, руководитель которой охотно соглашается пообщаться с предпринимателями лицом к лицу, отвечает на самые актуальные вопросы, знакомит с важными изменениями, которые ожидают бизнес. Очередной круглый стол стал подтверждением того, что налоговая служба готова вести диалог с предпринимателями», - отметила Ольга Митрохина, открывая встречу.2020 год оказался непростым, но, по словам Станислава Гусева, интересным. Пандемия заставила скорректировать работу не только бизнес – налоговой службе также пришлось взять на себя некоторые непривычные функции. Летом 2020 года ФНС впервые выступала для бизнеса не органом, изымающим налоги, а площадкой прямой господдержки. «Наши учетные базы данных и электронные платформы оказались наиболее защищенными, чтобы взять на себя такую функцию поддержки бизнеса. Для нас такое решение – передать подобные полномочия службе, которая прежде только собирала налоги – тоже было непривычным. Технологии распределения адресной помощи пришлось разрабатывать самостоятельно и очень быстро. Отмечу, только 1,5-2% заявок приходилось в итоге проверять и уточнять вручную, в подавляющем большинстве случаев наша коммуникационная система справилась с новой задачей», - рассказал главный налоговик Липецкой области.Одной из проблем, с которой столкнулись предприниматели, оказались коды ОКВЭД и виды заявленной деятельности компаний для получения адресной помощи. Станислав Гусев отметил, что, похоже, впервые участники бизнес-сообщества поняли, почему так важно точно определить вид деятельности и указать соответствующий этому код – некоторые не могли рассчитывать на субсидии из-за такой «незначительной мелочи».С 2021 года НДФЛ повысится с 13% до 15%, если доходы превысили 5 миллионов рублей. Как исчислять этот налог, если человек, например, работает в двух местах, по отдельности в каждом из них доход меньше 5 миллионов, а в общей сумме – выше? Нужно ли налогоплательщику обращаться в налоговую службу самому? Станислав Гусев разъяснил, что сейчас, на время переходного периода, существует нюанс – любой источник доходов считается отдельно, и налогоплательщику никуда не надо обращаться.Главный налоговик предупредил – у компаний-юрлиц остается немного времени, чтобы провести сверку по транспорту и земле: с 1 января больше не потребуется предоставлять декларации по земельному и транспортному налогам. Их будут исчислять сами налоговые органы. «Если в ближайшее время вы не предоставите уточненные данные (если есть такая необходимость), в будущем рискуете получить счет к уплате налога на все, что числится за организацией».С 1 января отменяется система налогообложения ЕНВД. До этого времени предпринимателям необходимо выбрать альтернативную систему налогообложения. Иначе малый бизнес столкнется с проблемами. При отсутствии такого выбора предпринимателя переведут на общий режим налогообложения, который подразумевает уплату нескольких налогов (в том числе НДФЛ, НДС, и т.д.). Пока еще у малого бизнеса есть время – получить ли патент (для ИП) или перейти на «упрощенку».НДС остается «проблемной точкой» - Станислав Гусев считает, что этот вид налога был одним из самых «криминализированных», и остается таковым сегодня. «Именно этот налог используют многие нечистые на руку дельцы для создания схем ухода от налогообложения, в работе фирм-однодневок. Знаю, для вас это больная тема – организовал фирму-однодневку ваш контрагент, и вы об этом не знали, а возмещения НДС лишаетесь именно вы. Но бюджет не может вернуть деньги, если их не направили прежде в казну. Невозможно получить компенсацию на расходы из ничего. Совет один – тщательно проверяйте своих партнеров-контрагентов».Коронавирусные ограничения сделали одним из востребованных направлений сервисную службу. «Не без гордости замечу – наша сервисная служба поддержки одна из самых передовых. Более 60 электронных онлайн-сервисов помогают налогоплательщикам дистанционно решить большую часть вопросов - узнать задолженность по налогам и сборам, распечатать квитанцию на уплату налога, но и получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРН, направить в налоговые органы документы, заявления, рассчитать сумму налога, выбрать подходящий режим налогообложения. Работает единый справочный телефон, где операторы проконсультируют по «горячим» вопросам по разным направлениям», - рассказал Станислав Гусев. Он добавил, что налоговая служба не должна мешать бизнесу работать, а, наоборот, поддерживать его.Подводя итоги встречи, Ольга Митрохина еще раз поблагодарила эксперта круглого стола - руководителя управления Федеральной налоговой службы РФ по Липецкой области Станислава Гусева. «Надеюсь, это не последняя встреча, где предприниматели могут задать свои вопросы и получить развернутые и конкретные ответы, узнать об изменениях, которые относятся к их деятельности».