Липчанка победила в конкурсе «Воспитатели России»

Из 508 участников федерального этапа конкурса победителями признаны 42 педагога.

Воспитатель школы № 59 «Перспектива» Ирина Кузнецова стала победителем Всероссийского конкурса "Воспитатели России".- В IIIV Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» приняли участие более 12000 педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений из всех федеральных округов страны, - отметила на своей странице в «Инстаграм» председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова. - Цель конкурса: выявление, поддержка и распространение инновационного опыта в системе дошкольного образования. На федеральном этапе конкурса город Липецк представили педагоги детских садов города Липецка: воспитатель детского сада №23 Виктория Двуреченская, воспитатель детского сада №113 Галина Большакова, воспитатель школы №59 Ирина Кузнецова и заведующая детским садом № 30 Наталья Терехова, ставшие победителями регионального этапа конкурса. Из 508 участников федерального этапа конкурса победителями признаны 42 педагога, среди которых воспитатель школы № 59 «Перспектива» Ирина Кузнецова. Она – победитель номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы». Торжественная церемония награждения победителей состоится 18 декабря на площадке сайта vospitateli.org и YouTub-канала «Воспитатели России».