Общество

28 минут назад

Липчанка победила в конкурсе «Воспитатели России»

333
#детский сад #школа

Из 508 участников федерального этапа конкурса победителями признаны 42 педагога.

Воспитатель школы № 59 «Перспектива» Ирина Кузнецова стала победителем Всероссийского конкурса "Воспитатели России".

- В IIIV Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» приняли участие более 12000 педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений из всех федеральных округов страны, - отметила на своей странице в «Инстаграм» председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова. - Цель конкурса: выявление, поддержка и распространение инновационного опыта в системе дошкольного образования. На федеральном этапе конкурса город Липецк представили педагоги детских садов города Липецка: воспитатель детского сада №23 Виктория Двуреченская, воспитатель детского сада №113 Галина Большакова, воспитатель школы №59 Ирина Кузнецова и заведующая детским садом № 30 Наталья Терехова, ставшие победителями регионального этапа конкурса. Из 508 участников федерального этапа конкурса победителями признаны 42 педагога, среди которых воспитатель школы № 59 «Перспектива» Ирина Кузнецова. Она – победитель номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы». Торжественная церемония награждения победителей состоится 18 декабря на площадке сайта vospitateli.org и YouTub-канала «Воспитатели России».


333
#детский сад #школа

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

90-летняя Мария Гладунец просит дать ей чистую воду
#вода
90-летняя Мария Гладунец просит дать ей чистую воду

9 минут назад

Общество
Прожиточный минимум для пенсионеров увеличат на 191 рубль
#пенсия
10
Прожиточный минимум для пенсионеров увеличат на 191 рубль

33 минуты назад

Общество
В Липецкой области увеличат прожиточный минимум для пенсионеров
#прожиточный минимум
12
В Липецкой области увеличат прожиточный минимум для пенсионеров

сегодня, 12:01

Общество
Следственный комитет проверит, почему холодно в квартирах пенсионеров
#коммунальные услуги
7
Следственный комитет проверит, почему холодно в квартирах пенсионеров

сегодня, 11:52

Общество
В Липецке автохамам выдают дипломы
#автохам
10
В Липецке автохамам выдают дипломы

сегодня, 11:50

Общество
В Липецке потратили на покупку пяти электробусов 82 500 000 рублей. Они поломались
#электробус
28
В Липецке потратили на покупку пяти электробусов 82 500 000 рублей. Они поломались

сегодня, 11:41

Общество