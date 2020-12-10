В России
29 минут назад
«Коммуналка» для россиян подорожает на 4%
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Примерно такой рост стоимости услуг прогнозируют на 2021 год.
В 2021 году плата за ЖКУ в среднем по России увеличится на 4%, сообщили «Известиям» в ФАС. Подорожание произойдет в июле. Повышение обусловлено инфляцией — рост цен контролируется государством примерно в ее пределах.
Правительство утверждает для каждого региона свой предельный индекс — порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги, добавил Виталий Королев. Распоряжение кабмина касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора.
Размер индекса отличается в разных субъектах. Например, в Чеченской Республике установлен порог 6,5%, в Якутии — 6%, в Новгородской области — 6,4%, в Мурманской — 3,2%, в Магаданской — 3,8%, в Пензенской — 3,4%, указано в распоряжении правительства. Но в среднем около 4%.
При этом в ФАС отрицают рост цен из-за обязательной установки «умных» счетчиков в домах с 2022 года, о котором ранее предупреждали в отрасли. Такие расходы не должны возлагаться на граждан, добавили в Минстрое.
Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров рассказал о многомиллиардном долге, который россияне накопили за электроэнергию. В комитете отметили, что долг населения почти достиг 200 миллиардов рублей, напоминает «Лента». Ситуация усугубилась в апреле 2020 года, во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, когда граждане не могли оплачивать счета очно.
Правительство утверждает для каждого региона свой предельный индекс — порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги, добавил Виталий Королев. Распоряжение кабмина касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора.
Размер индекса отличается в разных субъектах. Например, в Чеченской Республике установлен порог 6,5%, в Якутии — 6%, в Новгородской области — 6,4%, в Мурманской — 3,2%, в Магаданской — 3,8%, в Пензенской — 3,4%, указано в распоряжении правительства. Но в среднем около 4%.
При этом в ФАС отрицают рост цен из-за обязательной установки «умных» счетчиков в домах с 2022 года, о котором ранее предупреждали в отрасли. Такие расходы не должны возлагаться на граждан, добавили в Минстрое.
Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров рассказал о многомиллиардном долге, который россияне накопили за электроэнергию. В комитете отметили, что долг населения почти достиг 200 миллиардов рублей, напоминает «Лента». Ситуация усугубилась в апреле 2020 года, во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, когда граждане не могли оплачивать счета очно.
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