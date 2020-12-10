32 минуты назад
Прожиточный минимум для пенсионеров увеличат на 191 рубль
На ближайшей сессии облсовета депутаты внесут изменения в Закон «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области».
Сегодня соответствующий документ рассмотрел и одобрил в ходе заочного открытого голосования комитет по социальным вопросам облсовета. На ближайшей сессии облсовета депутаты внесут изменения в Закон «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области».
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