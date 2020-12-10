Прожиточный минимум для пенсионеров увеличат на 191 рубль

На ближайшей сессии облсовета депутаты внесут изменения в Закон «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области».

«Министерством экономического развития РФ скорректирована прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ - этот показатель учитывается при расчете прожиточного минимума в регионах. В этой связи величина прожиточного минимума для пенсионеров в Липецкой области будет увеличена и составит в 2021 году 8 811 рублей - на 191 рубль больше по сравнению с установленной ранее суммой. Именно на такую величину увеличится социальная доплата к пенсии», - сообщает пресс-служба областного Совета.



Сегодня соответствующий документ рассмотрел и одобрил в ходе заочного открытого голосования комитет по социальным вопросам облсовета. На ближайшей сессии облсовета депутаты внесут изменения в Закон «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области».