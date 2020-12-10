Общество

32 минуты назад

Прожиточный минимум для пенсионеров увеличат на 191 рубль

10 321
#пенсия
Прожиточный минимум для пенсионеров увеличат на 191 рубль

На ближайшей сессии облсовета депутаты внесут изменения в Закон «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области».

«Министерством экономического развития РФ скорректирована прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ - этот показатель учитывается при расчете прожиточного минимума в регионах. В этой связи величина прожиточного минимума для пенсионеров в Липецкой области будет увеличена и составит в 2021 году 8 811 рублей - на 191 рубль больше по сравнению с установленной ранее суммой. Именно на такую величину увеличится социальная доплата к пенсии», - сообщает пресс-служба областного Совета.

Сегодня соответствующий документ рассмотрел и одобрил в ходе заочного открытого голосования комитет по социальным вопросам облсовета. На ближайшей сессии облсовета депутаты внесут изменения в Закон «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области».
10 321
#пенсия

Комментарии (10)

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гостья

3 минуты назад
это на подорожание проезда?
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Липчанин

5 минут назад
Читать неприятно!
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Житель

9 минут назад
Очень много.
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Житель Липецка

10 минут назад
На 16000 руб -поедем на Канары---спасибо нашей любимой власти.
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Житель Липецка

11 минут назад
Как можно на это прожить -а почему молчат про цены ЖКХ----отдал за квартиру -а на что проживать -на что одежду покупать -почему горе депутаты Едросы не подумали.
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гость

21 минуту назад
теперь обожремся
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Вася

22 минуты назад
Ну теперь заживут)))по миру будут путешествовать)))всё благодаря партии ,,единая Россия,,)))
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Ну, Ну..

22 минуты назад
300 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ!!!!! Не считая что есть ещё коммунальные платежи, лекарства...
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Ну теперь

24 минуты назад
Пенсионеры заживут!
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