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37 минут назад

Мишустин нашел виновных в росте цен на продукты

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#цены #продукты
Мишустин нашел виновных в росте цен на продукты

Премьер-министр считает, что увеличение стоимости основных продуктов произошло из-за недосмотра чиновников контролирующих ведомств.

Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты, заявил Михаил Мишустин на заседании правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

- Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты. <...> Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить, — подчеркнул премьер-министр.

Глава кабмина отметил, что правительство еще осенью обратило внимание на рост цен на продукты, но некоторые чиновники объясняли это сезонными факторами.

Мишустин поручил проработать с крупными торговыми сетями проблему роста цен на продукты, пишет ТАСС. Чиновники недооценили риски и пустили на самотек ситуацию с ценами на продукты, сообщил Мишустин. Премьер-министр поручил ФАС еженедельно докладывать ему о динамике цен на продукты. Мишустин потребовал сегодня к 17:00 мск "без воды" доложить ему о ситуации с ценами на продукты.

В начале декабря руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов сообщил, что меры Минсельхоза по регулированию рынков позволят стабилизировать и снизить цены на популярные в России продукты. Он напомнил, что в предновогодние дни обычно на 10% и более дорожают традиционные продукты для праздничного стола, но затем спрос падает и цены возвращаются на прежний уровень, отмечают «Известия».
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#цены #продукты

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