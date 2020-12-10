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Мишустин нашел виновных в росте цен на продукты
Премьер-министр считает, что увеличение стоимости основных продуктов произошло из-за недосмотра чиновников контролирующих ведомств.
- Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты. <...> Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить, — подчеркнул премьер-министр.
Глава кабмина отметил, что правительство еще осенью обратило внимание на рост цен на продукты, но некоторые чиновники объясняли это сезонными факторами.
Мишустин поручил проработать с крупными торговыми сетями проблему роста цен на продукты, пишет ТАСС. Чиновники недооценили риски и пустили на самотек ситуацию с ценами на продукты, сообщил Мишустин. Премьер-министр поручил ФАС еженедельно докладывать ему о динамике цен на продукты. Мишустин потребовал сегодня к 17:00 мск "без воды" доложить ему о ситуации с ценами на продукты.
В начале декабря руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов сообщил, что меры Минсельхоза по регулированию рынков позволят стабилизировать и снизить цены на популярные в России продукты. Он напомнил, что в предновогодние дни обычно на 10% и более дорожают традиционные продукты для праздничного стола, но затем спрос падает и цены возвращаются на прежний уровень, отмечают «Известия».