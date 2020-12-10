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44 минуты назад

Испытания вакцины «Спутник V» начались в Турции

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#коронавирус #вакцина
Испытания вакцины «Спутник V» начались в Турции

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в стране стартовали токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса.

Турция начинает токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса нового типа, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Таким образом Коджа опроверг появившуюся в среду информацию газеты Habertürk, которая со ссылкой на министра сообщила об отказе Анкары от поставок российской вакцины, отмечает ТАСС.

Коджа сказал, что Анкара сможет принять российскую вакцину от коронавируса, когда препарат пройдет токсикологические испытания и будет соответствовать системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика). Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса, преимущественно в Китае и России.

Как заявил ранее глава Минздрава, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. За последнюю неделю в стране неоднократно фиксировали суточные рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него, пишет РИА Новости.
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#коронавирус #вакцина

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