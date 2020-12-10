44 минуты назад
Испытания вакцины «Спутник V» начались в Турции
Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в стране стартовали токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса.
Коджа сказал, что Анкара сможет принять российскую вакцину от коронавируса, когда препарат пройдет токсикологические испытания и будет соответствовать системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика). Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса, преимущественно в Китае и России.
Как заявил ранее глава Минздрава, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. За последнюю неделю в стране неоднократно фиксировали суточные рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него, пишет РИА Новости.