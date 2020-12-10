В мире
48 минут назад
Состоялся релиз игры с персонажем Киану Ривза
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Он стала доступной пользователям на ПК в ночь на четверг.
Релиз игры Cyberpunk 2077, который откладывался несколько раз, состоялся в ночь на 10 декабря, сообщают ее создатели CD Projekt RED в Twitter-аккаунте. Для пользователей ПК по всему миру, в том числе и в России, игра стала доступна 10 декабря в 03:00 по московскому времени. В первые же часы число геймеров, запустивших Cyberpunk 2077 на различных игровых платформах, составило несколько сотен тысяч.
Cyberpunk 2077 стала одной из самых ожидаемых игр 2020 года, отмечают «Вести». Она является продолжением настольной игры "Киберпанк 2020" Майка Пондсмита. Сюжет игры строится вокруг событий в вымышленном Найт-Сити, где происходят разборки между преступными группировками.
Киану Ривз сыграл в проекте персонажа по имени Джонни Сильверхенд, гитариста с серебряной кибернетической рукой, который помогает главному герою выжить. В сети его персонажа уже окрестили КиберКиану.
В конце октября представители CD Projekt RED заявили, что вынуждены перенести сроки запуска игры с ноября на начало декабря. В компании решили, что им нужно больше времени для тестирования продукта. Представители студии принесли свои извинения геймерам, напоминает «Лента». В январе создатели игры перенесли ее релиз на сентябрь. Бюджет игры оценивается в $314 млн.
Cyberpunk 2077 стала одной из самых ожидаемых игр 2020 года, отмечают «Вести». Она является продолжением настольной игры "Киберпанк 2020" Майка Пондсмита. Сюжет игры строится вокруг событий в вымышленном Найт-Сити, где происходят разборки между преступными группировками.
Киану Ривз сыграл в проекте персонажа по имени Джонни Сильверхенд, гитариста с серебряной кибернетической рукой, который помогает главному герою выжить. В сети его персонажа уже окрестили КиберКиану.
В конце октября представители CD Projekt RED заявили, что вынуждены перенести сроки запуска игры с ноября на начало декабря. В компании решили, что им нужно больше времени для тестирования продукта. Представители студии принесли свои извинения геймерам, напоминает «Лента». В январе создатели игры перенесли ее релиз на сентябрь. Бюджет игры оценивается в $314 млн.
94