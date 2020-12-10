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54 минуты назад
Белоруссия закрывает выезд из страны 20 декабря
Наземные границы будут закрыты из-за коронавируса.
Власти Белоруссии закрывают государственные наземные границы на выезд из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в постановлении Совета министров, опубликованном в ночь на четверг.
Решение вступит в силу через 10 дней, 20 декабря. Власти Белоруссии приняли это решение на фоне борьбы с распространением COVID-19.
- С 21 декабря 2020 года в целях предотвращения распространения в Беларуси инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, временно приостановлено пересечение государственной границы Беларуси на выезд из республики ее гражданами, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, - говорится в комментарии Национального правового интернет-портала к постановлению Совета министров
В постановлении Совета министров указывается, что ограничения на въезд не вводятся, однако прибывающие в страну обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 дней, отмечает ТАСС.
С 1 ноября Белоруссия временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев в целях предотвращения распространения коронавируса, напоминает RT. Кроме того, был ограничен въезд в Белоруссию через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и с Украины. В то же время Госпогранкомитет Белоруссии рекомендовал гражданам отказаться от поездок за рубеж.
Решение вступит в силу через 10 дней, 20 декабря. Власти Белоруссии приняли это решение на фоне борьбы с распространением COVID-19.
- С 21 декабря 2020 года в целях предотвращения распространения в Беларуси инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, временно приостановлено пересечение государственной границы Беларуси на выезд из республики ее гражданами, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, - говорится в комментарии Национального правового интернет-портала к постановлению Совета министров
В постановлении Совета министров указывается, что ограничения на въезд не вводятся, однако прибывающие в страну обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 дней, отмечает ТАСС.
С 1 ноября Белоруссия временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев в целях предотвращения распространения коронавируса, напоминает RT. Кроме того, был ограничен въезд в Белоруссию через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и с Украины. В то же время Госпогранкомитет Белоруссии рекомендовал гражданам отказаться от поездок за рубеж.