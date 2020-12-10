Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Снег не может пробиться в Липецкую область из-за антициклона

6 732
#снег
1
Снег не может пробиться в Липецкую область из-за антициклона

В ближайшие трое суток на погоду на территории Липецкой области продолжит оказывать влияние западная периферия обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 декабря в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 12 до 17 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов мороза. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 13 до 15 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза. 

День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.  
6 732
#снег
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Правда

4 минуты назад
У озимых плохие всходы.Будет скорее всего неурожай.Дождей небыло и снега тоже.Будем есть искусственное мясо.
ответить

садовод

24 минуты назад
Я так считаю, без снега не будет урожая!
ответить

....

29 минут назад
Особо не люблю зиму, так как нравятся покатушки на мотоцикле, но снег нужен, очень сильно обмелели пруды, да и чёрное море отошло от берега метра на 2
ответить

Один

38 минут назад
Средние зарплаты по стране тоже не могут пробиться в Липецк. Но у снега хотя бы есть шанс
ответить

Вася

50 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
ответить

Я так считаю

59 минут назад
Не нужен снег. Солью засыпят. Дороги и тротуары не прочистят
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо и до -17 ночью
#морозы
8
В Липецкой области сухо и до -17 ночью

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области немного усилится восточный ветер, днем до -8
#ветер
В Липецкой области немного усилится восточный ветер, днем до -8

08.12.2020 15:58

Погода в Липецке
В Липецкой области снова никакого снега, и до -8
7
В Липецкой области снова никакого снега, и до -8

07.12.2020 17:15

Погода в Липецке
Антициклон не пускает в Липецкую область снег
12
Антициклон не пускает в Липецкую область снег

06.12.2020 18:09

Погода в Липецке
В Липецкой области до -8
#погода #прогноз
6
В Липецкой области до -8

05.12.2020 17:30

Погода в Липецке
Антициклон снова оставит Липецкую область без снега
6
Антициклон снова оставит Липецкую область без снега

04.12.2020 17:19

Погода в Липецке