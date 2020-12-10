сегодня, 17:00
Снег не может пробиться в Липецкую область из-за антициклона
В ближайшие трое суток на погоду на территории Липецкой области продолжит оказывать влияние западная периферия обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 13 до 15 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.
День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.
Правда
садовод
....
Один
Вася
Я так считаю