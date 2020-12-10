Снег не может пробиться в Липецкую область из-за антициклона

В ближайшие трое суток на погоду на территории Липецкой области продолжит оказывать влияние западная периферия обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 декабря в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 12 до 17 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов мороза.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 13 до 15 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.



День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.

