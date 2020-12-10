НЛМК передал в липецкие клиники новые партии востребованных медикаментов

ПАО «НЛМК» и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» безвозмездно передали в липецкие клиники партию медикаментов для лечения пневмонии и предотвращения серьезных поражений органов при коронавирусной инфекции.



- В областную клиническую инфекционную больницу и городскую больницу №4 «Липецк-Мед» клиники поступила 41 упаковка лекарства Артлегиа общей стоимостью около 2 млн рублей. Еще 100 упаковок этого препарата на общую сумму 4,3 млн рублей поставлены для временного хранения на специализированный аптечный склад. - сообщили в пресс-службе НЛМК.



Оригинальный отечественный препарат Артлегиа рекомендован Минздравом России для профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. При заражении COVID-19 организм, как правило, максимально активирует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с вирусом. Это вызывает так называемый «цитокиновый шторм», который является одной из основных причин смертности. Препарат Артлегиа помогает локализовать его развитие у больных.



С начала пандемии НЛМК безвозмездно оснащает региональные и муниципальные больницы. По согласованию с местными властями для них было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Для больниц Липецкой области передано 57 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода, бронхоскопы, амплификаторы, около 165 тыс. защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами, оборудование для трех ПЦР-лабораторий, лекарства.



В ближайшее время НЛМК планирует продолжить поставки востребованных медикаментов в лечебные учреждения Липецкой области и регионов присутствия компании.

