Общество
13 минут назад
В Липецке автохамам выдают дипломы
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Активист отмечает злостных нарушителей ПДД по-своему.
Гражданский активист, борец за комфортную городскую среду и блогер Александр Мерцалов проводит в Липецке индивидуальную акцию. Блогер по-своему отмечает автохамов, которые нарушают правила парковки, и выдает им диплом «Я паркуюсь как м...».
Активист за время своей профилактической акции выдал такие знаки отличия водителям «Порше», «Ауди», «Тойоты», «Мазды», «Нивы», «ГАЗели», «Мерседеса» и автомобилей других производителей. Дипломы Мерцалов оставляет под дворниками машин. Судя по отчетам активиста, его акцией охвачены новые микрорайоны.
Активист за время своей профилактической акции выдал такие знаки отличия водителям «Порше», «Ауди», «Тойоты», «Мазды», «Нивы», «ГАЗели», «Мерседеса» и автомобилей других производителей. Дипломы Мерцалов оставляет под дворниками машин. Судя по отчетам активиста, его акцией охвачены новые микрорайоны.
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