Общество

13 минут назад

В Липецке автохамам выдают дипломы

303
#автохам
В Липецке автохамам выдают дипломы

Активист отмечает злостных нарушителей ПДД по-своему.

Гражданский активист, борец за комфортную городскую среду и блогер Александр Мерцалов проводит в Липецке индивидуальную акцию. Блогер по-своему отмечает автохамов, которые нарушают правила парковки, и выдает им диплом «Я паркуюсь как м...».

Активист за время своей профилактической акции выдал такие знаки отличия водителям «Порше», «Ауди», «Тойоты», «Мазды», «Нивы», «ГАЗели», «Мерседеса» и автомобилей других производителей. Дипломы Мерцалов оставляет под дворниками машин. Судя по отчетам активиста, его акцией охвачены новые микрорайоны.
303
#автохам

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