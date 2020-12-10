Происшествия

39 минут назад

Убитый олень обошёлся охотнику в 222 000 рублей

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#олень #штраф
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Убитый олень обошёлся охотнику в 222 000 рублей

Мужчина заплатит штраф за убийство животного в заповеднике.

Вечером 18 октября 2019 года 51-летний житель Усманского района Олег Крылов ехал по дороге, соединяющей село Беляево и село Студёнки Усманского района Липецкой области. Проезжая территорию Воронежского государственного природного заповедника им. В.М. Пескова, он увидел европейского благородного оленя.

- Развернув автомобиль, мужчина вышел на улицу и произвёл два выстрела из охотничьего карабина в сторону животного. Одна пуля причинила оленю огнестрельное ранение, не совместимое с жизнью. Тушу животного Крылов забрать не смог: оперативная группа заповедника выехала к месту происшествия. Водитель сел в авто и скрылся. Смерть животного, как установил суд, причинила ущерб федеральному бюджету в размере 210 000 рублей, - сообщает фабулу уголовного дела пресс-служба Липецкого областного суда.

Действия Крылова следственные органы первоначально квалифицировали по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершённая на особо охраняемой природной территории с причинением особо крупного ущерба). Вскоре старший следователь СО УМВД России по Усманскому району обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением мужчине меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа, так как Крылов полностью возместил заповеднику материальный ущерб от смерти животного. Кроме того, мужчина ранее не был судим и совершил деяние, подпадающее под состав преступления средней тяжести.

Усманский районный суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное дело, назначив Олегу Крылову судебный штраф в размере 12 000 рублей. Постановление суда уже вступило в законную силу.
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#олень #штраф
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Комментарии (3)

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Адвокат

14 минут назад
Короче, порешал......
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Павел

21 минуту назад
Кто дал право убивать животных? Государство. Зачем? Изначально для восполнения продуктовой корзины и улучшения финансового благополучия . Господин принявший решение об убийстве был голоден? Нет. Может надо прекратить бессмысленное истребление фауны - живых существ. Голодных нет. Изобилия животины на земле не наблюдается. Хорош. Пора завязывать. Это не охота. Это убийство - оружие технологичное, прицелы, тепловизоры, снегоходы со скоростью выше 90 км час это орудия преступления. Слишком легко он отделался. Наверное его не лишили даже оружия , лицензии. А 200 000 для него отдать это не проблема и таких "охотников" "неголодных" много
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1

30 минут назад
А простого Ваньку посадили бы....
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