Убитый олень обошёлся охотнику в 222 000 рублей

Мужчина заплатит штраф за убийство животного в заповеднике.

Вечером 18 октября 2019 года 51-летний житель Усманского района Олег Крылов ехал по дороге, соединяющей село Беляево и село Студёнки Усманского района Липецкой области. Проезжая территорию Воронежского государственного природного заповедника им. В.М. Пескова, он увидел европейского благородного оленя.



- Развернув автомобиль, мужчина вышел на улицу и произвёл два выстрела из охотничьего карабина в сторону животного. Одна пуля причинила оленю огнестрельное ранение, не совместимое с жизнью. Тушу животного Крылов забрать не смог: оперативная группа заповедника выехала к месту происшествия. Водитель сел в авто и скрылся. Смерть животного, как установил суд, причинила ущерб федеральному бюджету в размере 210 000 рублей, - сообщает фабулу уголовного дела пресс-служба Липецкого областного суда.



Действия Крылова следственные органы первоначально квалифицировали по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершённая на особо охраняемой природной территории с причинением особо крупного ущерба). Вскоре старший следователь СО УМВД России по Усманскому району обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением мужчине меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа, так как Крылов полностью возместил заповеднику материальный ущерб от смерти животного. Кроме того, мужчина ранее не был судим и совершил деяние, подпадающее под состав преступления средней тяжести.



Усманский районный суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное дело, назначив Олегу Крылову судебный штраф в размере 12 000 рублей. Постановление суда уже вступило в законную силу.