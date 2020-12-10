Коронавирус

48 минут назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 148 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли

6 1500
#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 148 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 152 случая новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 148 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 12 684 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 9 996 человек, умерли — 158 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 27 927 случаев коронавирусной инфекции, 562 человека умерли, 25 887 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 2 569 126 случаев коронавирусной инфекции, 2 033 669 человек выздоровели, 45 280 человек от COVID-19 умерли.
6 1500
#коронавирус

Комментарии (6)

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Анна

6 минут назад
Теперь статистика пойдёт на спад, чтобы корпоративы провести, а то что больных класть не куда - властям всё равно. Да и их тоже можно понять, хотите болеть - ходите куда угодно.
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Роман

10 минут назад
Ну, допустим, если запретить корпоративы. И что? Народ соберется на квартире или у себя в конторе. И все тоже самое будет. Лучше все по уму делать и не закрывать кабаки.
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Пляски под аварию

16 минут назад
обязательны !!! Только потом не плачьте и не ходите в больнички, уважаемые корпоративщики ! не занимайте места нужные заболевшим от вас после ваших пьянок !
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Житель

24 минуты назад
Врач, согласна.
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Эх

29 минут назад
Опять 6 человек. Ну реально увеличилось, то 1, а теперь 6, 7. Это что официально, а не с потвержденным анализом ещё сколько???? Это каждый день, а за месяц.... кошмар....
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Врач

32 минуты назад
Смертность бешеная, а мы корпоративы и гулянки разрешаем!!!
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