Коронавирус
48 минут назад
За сутки в Липецкой области подтверждены 148 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли
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Накануне были зафиксированы 152 случая новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 148 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 12 684 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 9 996 человек, умерли — 158 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 27 927 случаев коронавирусной инфекции, 562 человека умерли, 25 887 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 569 126 случаев коронавирусной инфекции, 2 033 669 человек выздоровели, 45 280 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 12 684 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 9 996 человек, умерли — 158 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 27 927 случаев коронавирусной инфекции, 562 человека умерли, 25 887 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 569 126 случаев коронавирусной инфекции, 2 033 669 человек выздоровели, 45 280 человек от COVID-19 умерли.
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