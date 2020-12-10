За нарушение антикоронавирусных мер торговой сети грозит штраф до миллиона рублей

В четырех магазинах одной из торговых сетей не соблюдались меры по защите населения от угрозы распространения COVID-19.

В ходе рейдов по магазинам сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области установлено, что в четырех магазинах одной из торговых сетей не соблюдаются меры по защите населения от угрозы распространения инфекции, а именно не обеспечено социальное дистанцирование путем нанесения специальной разметки, измерение температуры рабочему персоналу осуществляется не каждые 6 часов, работниками не соблюдается правила ношения медицинских масок, закрывающих нос и рот, не проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с установленной периодичностью каждые 2 часа, не соблюдается размещение рабочих мест работников на удалении друг от друга не менее 3 метров, рабочие места не оборудованы прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей.



- В отношении юридического лица возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Учитывая то обстоятельство, что ранее юридическое лицо уже привлекалось к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ, ответственность по установленным фактам будет квалифицироваться по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, как совершенное повторно. Сумма штрафа по 2 части на юридическое лицо составит от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, - отмечает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.