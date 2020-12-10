Общество

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За нарушение антикоронавирусных мер торговой сети грозит штраф до миллиона рублей

8 1789
#торговля
2
За нарушение антикоронавирусных мер торговой сети грозит штраф до миллиона рублей

В четырех магазинах одной из торговых сетей не соблюдались меры по защите населения от угрозы распространения COVID-19.

В ходе рейдов по магазинам сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области установлено, что в четырех магазинах одной из торговых сетей не соблюдаются меры по защите населения от угрозы распространения инфекции, а именно не обеспечено социальное дистанцирование путем нанесения специальной разметки, измерение температуры рабочему персоналу осуществляется не каждые 6 часов, работниками не соблюдается правила ношения медицинских масок, закрывающих нос и рот, не проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с установленной периодичностью каждые 2 часа, не соблюдается размещение рабочих мест работников на удалении друг от друга не менее 3 метров, рабочие места не оборудованы прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей.

- В отношении юридического лица возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Учитывая то обстоятельство, что ранее юридическое лицо уже привлекалось к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ, ответственность по установленным фактам будет квалифицироваться по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, как совершенное повторно. Сумма штрафа по 2 части на юридическое лицо составит от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, - отмечает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
8 1789
#торговля
2

Комментарии (8)

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Леонид Владимирович

22 минуты назад
Горд Грязный ...Очень Грязный и никому до этого нет Дела ...Надо ходить ни только в Масках ,а сразу в противогазах .Улицы не убирают ,новый Проспект покрыт пылью и песком после реконструкции ,остановки просто ужас ...далеко непрозрачные . Чем Дышим господа ?! Оставьте Магазины ,других нет проблем ...Дворников нет ,жкх проверяйте , ставка есть ,дворников нет . Чистота ...залог Здоровья . Но Грязный город украшают гирляндами ,спонсор объявился с Подсветкой к Праздничку ...Наймите людей по уборке ...Бурьян стоит в двух шагах от Пл. Победы ,Громовой и близ лежащих . Дома в листьях и мусоре . Подсветка точно НУЖНА ,чтобы осветить Всё Это . С наступающим Вас Господа власть имущие ...не справляетесь , др. назначьте . Или это не Ваш Город ...
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?

27 минут назад
А на кого наложить штрафы за то, что в городе пыль "столбом", везде неубранный мусор и листва? Наложите на себя бюджет.
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?

29 минут назад
Было 1,5 метра. Что куртки замшевые...3 шт. понеслась? А почему не 50 метров тогда?
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Саша

31 минуту назад
За всю историю ещё не было такого, чтоб во время пандемии кого-то оштрафовали, или вводили ограничения. Всегда лечили людей, а сейчас выкачивают деньги с людей
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Валентина

35 минут назад
Необходимо проверять не только магазины, но и другие сферы обслуживания, никто ничего не соблюдает, очень жаль,что власти города не видят этого
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Анатолий Петрович .

58 минут назад
Меры у них ...Город весь в грязи и пыли стоит ...Дворников с лета никто не встречал ,а если появляются ,ТО ЯЗЫКОМ МЕТУТ ПО ТЕЛЕФОНУ ...Их работу никто не контролирует ,как впрочем и во всем . Пятёрочка ,что на Пл. Победы вся в грязи и вечно в луже стоит ,рядом помойка просто и всё тащится в магазин ,это никто не проверяет ...Центр города в такой грязище ...Где эти проверки ,мерия на печи сидит ,греется .
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юрист им в помощь

сегодня, 10:57
если найдут грамотного юриста, оспорят все штрафы, потому что если копнуть глубже, штрафы эти незаконны. прецеденты оспаривания штрафов уже есть
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Очевидец

сегодня, 10:57
Кирдык Магниту
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