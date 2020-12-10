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Возле Петровского рынка хотят построить две 25-этажки

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#строительство #общественные обсуждения
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Возле Петровского рынка хотят построить две 25-этажки

И один дом в девять этажей. Или 16.

Департамент градостроительства и архитектуры уточнил детали планируемой застройки квартала возле Петровского рынка — участка земли в 8,2 га, ограниченного улицами Фрунзе, Неделина и 50 лет НЛМК.

Как указано в проекте омской компании, на этом участке хотят построить три высотки — один дом в 9 этажей и два 25-этажных дома. Общая площадь жилого фонда превышает 27 тысяч квадратных метров. Здания предлагают расположить за долгостроем ЖК «Наполеон», ближе к району Манежа. Заметим, что в описательной части проекта и чертежах есть существенное расхождение: на чертеже красных линий вместо строительства 9-этажки указано возведение 16-этажного дома.

Для обслуживания новостроек придется провести дополнительные сети водоснабжения и теплоснабжения и реконструировать существующие, сделать более 500 метров ливневки, построить две трансформаторные подстанции для обеспечения зданий электроэнергией. Внутри участка застройки необходимо сделать 3 км асфальтированных проездов.

Проектом не предусмотрено строительство административных зданий и объектов социальной инфраструктуры.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 23 декабря 2020 года на электронную почту proekt@lipetskcity.ru или в письменной форме по адресу пл. Театральная, д. 1, каб. 206 в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка. Итоги общественных обсуждений планируют подвести 29 декабря. Заключение будет направлено на утверждение в региональное управление строительства.
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#строительство #общественные обсуждения
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Комментарии (7)

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Гость

3 минуты назад
Кто вообще придумал строить в Липецке 25-этажки? Зачем эти монстры в провинциальном городе? Молодёжь бежит отсюда. Кто будет жить в этих человейниках?
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ёпт

12 минут назад
Они уже там влепили три человейника по ул. улица 50 лет НЛМК, 2. Перегородив, тем самым проход к Набережной и загородив вид на Набережную. Так и делают город всё хуже и хуже
ответить

Инстраграммчик почИтывать надо !

40 минут назад
Сказать по-русски, СКОРО ТУДА ВСЕХ ИЗ ЦЕНТРА ПЕРЕСЕЛЯТЬ БУДУТ ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ответить

Инстраграммчик почИтывать надо !

43 минуты назад
ост, ВСПОМНИШЬ ТЫ СВОИ СЛОВА , ЛЕТ ТАК ЧЕРЕЗ 5-10 ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ответить

Сказать по-русски

44 минуты назад
Куда же вы всё строите? В тех, что уже построили, половина квартир, если не больше, не продана...
ответить

ост

51 минуту назад
отличная идея!Главное не лезть в центр.
ответить

понятно одно

53 минуты назад
Очных публичных слушаний не будет
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