Общество
сегодня, 10:27
Возле Петровского рынка хотят построить две 25-этажки
И один дом в девять этажей. Или 16.
Департамент градостроительства и архитектуры уточнил детали планируемой застройки квартала возле Петровского рынка — участка земли в 8,2 га, ограниченного улицами Фрунзе, Неделина и 50 лет НЛМК.
Как указано в проекте омской компании, на этом участке хотят построить три высотки — один дом в 9 этажей и два 25-этажных дома. Общая площадь жилого фонда превышает 27 тысяч квадратных метров. Здания предлагают расположить за долгостроем ЖК «Наполеон», ближе к району Манежа. Заметим, что в описательной части проекта и чертежах есть существенное расхождение: на чертеже красных линий вместо строительства 9-этажки указано возведение 16-этажного дома.
Для обслуживания новостроек придется провести дополнительные сети водоснабжения и теплоснабжения и реконструировать существующие, сделать более 500 метров ливневки, построить две трансформаторные подстанции для обеспечения зданий электроэнергией. Внутри участка застройки необходимо сделать 3 км асфальтированных проездов.
Проектом не предусмотрено строительство административных зданий и объектов социальной инфраструктуры.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 23 декабря 2020 года на электронную почту proekt@lipetskcity.ru или в письменной форме по адресу пл. Театральная, д. 1, каб. 206 в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка. Итоги общественных обсуждений планируют подвести 29 декабря. Заключение будет направлено на утверждение в региональное управление строительства.
Как указано в проекте омской компании, на этом участке хотят построить три высотки — один дом в 9 этажей и два 25-этажных дома. Общая площадь жилого фонда превышает 27 тысяч квадратных метров. Здания предлагают расположить за долгостроем ЖК «Наполеон», ближе к району Манежа. Заметим, что в описательной части проекта и чертежах есть существенное расхождение: на чертеже красных линий вместо строительства 9-этажки указано возведение 16-этажного дома.
Для обслуживания новостроек придется провести дополнительные сети водоснабжения и теплоснабжения и реконструировать существующие, сделать более 500 метров ливневки, построить две трансформаторные подстанции для обеспечения зданий электроэнергией. Внутри участка застройки необходимо сделать 3 км асфальтированных проездов.
Проектом не предусмотрено строительство административных зданий и объектов социальной инфраструктуры.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 23 декабря 2020 года на электронную почту proekt@lipetskcity.ru или в письменной форме по адресу пл. Театральная, д. 1, каб. 206 в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка. Итоги общественных обсуждений планируют подвести 29 декабря. Заключение будет направлено на утверждение в региональное управление строительства.
Гость
ёпт
Инстраграммчик почИтывать надо !
Инстраграммчик почИтывать надо !
Сказать по-русски
ост
понятно одно