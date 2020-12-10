Культура

сегодня, 10:27

В Липецке пройдёт фестиваль уличного искусства

5 302
#граффити #фестиваль
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В Липецке пройдёт фестиваль уличного искусства

В его рамках запланирован конкурс граффити-художников.

Как сообщает Управление молодежной политики, с 15 по 20 декабря в Липецке состоится Фестиваль уличного искусства. В течение 5 дней молодые специалисты, представляющие творческие направления, и тренеры, занимающиеся искусством граффити, будут учить участников фестиваля созданию рисунков.

В рамках мероприятия пройдет конкурс граффити-художников среди участников в возрасте от 14 до 30 лет, объединившихся в команды по 5 человек. В течение часа они создадут граффити на предложенную организатором тему. Лучшие работы определятся по итогам онлайн-голосования.
5 302
#граффити #фестиваль
1

Комментарии (5)

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Сергей 13

4 минуты назад
Конкурс будет проходить как всегда,в подземном переходе?А потом волонтеры отмывать?
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Липчанин

31 минуту назад
Вот почитаешь новости город48 и сразу все понятно, и время и место и как поучаствовать и где онлайн голосовать........(((
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///

38 минут назад
Какие вы злые.По мимо работы вас ,что-нибудь интересует в выходные?или лежать на диване и пиво сОсить.
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Ваш

49 минут назад
При Сталине такова не была!
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идите работайте на завод!

сегодня, 10:50
Фестиваль молодых бездельников.
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