Культура
сегодня, 10:27
В Липецке пройдёт фестиваль уличного искусства
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В его рамках запланирован конкурс граффити-художников.
Как сообщает Управление молодежной политики, с 15 по 20 декабря в Липецке состоится Фестиваль уличного искусства. В течение 5 дней молодые специалисты, представляющие творческие направления, и тренеры, занимающиеся искусством граффити, будут учить участников фестиваля созданию рисунков.
В рамках мероприятия пройдет конкурс граффити-художников среди участников в возрасте от 14 до 30 лет, объединившихся в команды по 5 человек. В течение часа они создадут граффити на предложенную организатором тему. Лучшие работы определятся по итогам онлайн-голосования.
В рамках мероприятия пройдет конкурс граффити-художников среди участников в возрасте от 14 до 30 лет, объединившихся в команды по 5 человек. В течение часа они создадут граффити на предложенную организатором тему. Лучшие работы определятся по итогам онлайн-голосования.
5 302
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04.12.2020 16:11Культура
Сергей 13
Липчанин
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