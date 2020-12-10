В Липецке пройдёт фестиваль уличного искусства

В его рамках запланирован конкурс граффити-художников.

Как сообщает Управление молодежной политики, с 15 по 20 декабря в Липецке состоится Фестиваль уличного искусства. В течение 5 дней молодые специалисты, представляющие творческие направления, и тренеры, занимающиеся искусством граффити, будут учить участников фестиваля созданию рисунков.



В рамках мероприятия пройдет конкурс граффити-художников среди участников в возрасте от 14 до 30 лет, объединившихся в команды по 5 человек. В течение часа они создадут граффити на предложенную организатором тему. Лучшие работы определятся по итогам онлайн-голосования.